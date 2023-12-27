Με ένα μήνυμα αντί «αποχαιρετισμού», που κλείνει με τη φράση «ήταν τιμή μου», ο απερχόμενος δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, μία ημέρα πριν από την παράδοση της διοίκησης του δήμου, εύχεται καλή επιτυχία στον νέο δήμαρχο, σημειώνοντας πως «ο πήχης είναι πλέον ψηλά».

Ταυτόχρονα, απευθύνεται στους δημότες της πρωτεύουσας, τονίζοντας ότι «η Αθήνα του 2023 απέχει παρασάγγας από αυτήν που παραλάβαμε το 2019» και δηλώνει «υπερήφανος για το έργο μας». Όπως επισημαίνει, η Αθήνα μπορεί «να συνεχίσει να κινείται γοργά», καθώς «διαθέτει πλέον το σχέδιο, τους πόρους, τα μέσα και τα εργαλεία» προς αξιοποίηση.

Στο ίδιο μήνυμα, υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει να «υπηρετεί και να τιμά» τους Αθηναίους και πως θα ασκήσει δημιουργική αντιπολίτευση στο νέο δημοτικό συμβούλιο. «Παραδίδω τη διοίκηση του δήμου, δεν αφήνω την Αθήνα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Τέλος, απευθύνει ένα «ευχαριστώ» σε όλους τους συνεργάτες του για τη «μάχη» που έδωσαν μαζί, καθώς και στην οικογένειά του για την ολόθερμη στήριξη στην προσπάθειά του.

«Αύριο αναλαμβάνει ο νέος δήμαρχος. Τού εύχομαι να πετύχει για να ωφεληθούν οι δημότες και η πόλη. Ο πήχης είναι πλέον ψηλά. Εκεί που υποσχεθήκαμε ότι θα τον ανεβάσουμε», αναφέρει αρχικά ο κ. Μπακογιάννης και συνεχίζει:

«Η Αθήνα του 2023, απέχει παρασάγγας από αυτήν που παραλάβαμε το 2019. Ήταν μια θητεία που μέτρησε για περισσότερες. Είμαι υπερήφανος για το έργο μας. Εύχομαι σε κάθε δήμαρχο να αισθάνεται έτσι όταν κλείνει την πόρτα πίσω του. Είναι ελευθερία να μπορείς να περπατάς στον δρόμο και να κοιτάζεις τους άλλους στα μάτια.

Παραδίδω τη διοίκηση του δήμου, δεν αφήνω την Αθήνα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ασκήσω δημιουργική αντιπολίτευση. Το οφείλω στους Αθηναίους, τους οποίους θα συνεχίσω να τιμώ και να υπηρετώ. Το οφείλω σε αυτή την πόλη που δεν αντέχει να "φρενάρει" ξανά.

Σήμερα, η Αθήνα κινείται γοργά, μπροστά της απλώνονται πολλές ευκαιρίες. Διαθέτει πλέον το σχέδιο, τους πόρους, τα μέσα και τα εργαλεία. Ευελπιστούμε πως η νέα διοίκηση θα τα αξιοποιήσει. Είναι πολλά τα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν, είναι μακρά ακόμη η διαδρομή για μια πόλη που δεν θα βάζει εμπόδια στη ζωή των κατοίκων της. Που θα προσφέρει ασφάλεια και θα αποπνέει ελευθερία και δημιουργικότητα για όλες και όλους.

Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους, τις διοικήσεις οργανισμών, ιδρυμάτων, σχολικών επιτροπών, λεσχών φιλίας, τις υποψήφιες και τους υποψηφίους του "Αθήνα Ψηλά", όλες τις φίλες και τους φίλους του συνδυασμού με τους οποίους δώσαμε τη μάχη μαζί.

Αναγνώριση και σεβασμός στα στελέχη και τους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων, του ΟΠΑΝΔΑ, του ΚΥΑΔΑ, της ΔΑΕΜ, της ΕΑΤΑ, της "Μητροπολιτικό Πράσινο", του Μορφωτικού Ιδρύματος Δήμου Αθηναίων, του Κέντρου Πρόληψης Αθηνά Υγεία και της ΕΑΣΥ. Με εκείνους ως συμμάχους, ο δήμος κατάφερε να ξεπεράσει τον ιστορικό του εαυτό.

Τέλος, θερμές ευχαριστίες στους συνεργάτες μου, με τους οποίους πλέον έχουμε δημιουργήσει δεσμούς ζωής, καθώς και στην οικογένειά μου που στήριξε ολόθερμα την προσπάθειά μου».

Και ο απερχόμενος δήμαρχος καταλήγει: «Εύχομαι ολόψυχα η Αθήνα και η ζωή των δημοτών κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερη από τον προηγούμενο. Σε αυτό, θα συμβάλλω χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ήταν τιμή μου».

