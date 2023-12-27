Έρχονται και φέτος οι ... «ιπτάμενοι» Αη Βασίληδες σε ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο

Για μια ακόμα χρονιά Πυροσβεστική Υπηρεσία, η 3η ΕΜΑΚ Ηρακλείου και το Σωματείο Πυροσβεστών Ηρακλείου “Τρεις Παίδες εν Καμίνω”, ανταποκρίθηκαν πρόθυμα στο κάλεσμα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης στην Παιδοαιματολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ και την Παιδιατρική Κλινική του ΓΝΗ «Βενιζέλειο-Πανάνειο».

Η εκδήλωση στο ΠαΓΝΗ, με άντρες της υπηρεσίας να κατέρχονται ως ιπτάμενοι Άγιο Βασίληδες, όπως πραγματοποιείται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη επιτυχία προσφέροντας πολύτιμες στιγμές χαράς στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειες τους, αλλά και σε κάθε ασθενή και εργαζόμενο του νοσοκομείου, φέτος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 το απόγευμα.

Παράλληλα, η Μεικτή χορωδία Ελληνικής Μουσικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Χωστού, υπό τη Δ/νση της κας Ρέππα Αργυρώς θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια, πλαισιώνοντας μουσικά την εκδήλωση.

Την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 το απόγευμα, εκδήλωση με πυροσβεστικά φωταγωγημένα οχήματα και άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου ντυμένους Αγιο Βασίληδες θα πραγματοποιηθεί και στο Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο- Πανάνειο» για τους μικρούς νοσηλευόμενους της Παιδιατρικής Κλινικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σε κάθε νοσοκομείο, θα μοιραστούν δώρα στα νοσηλευόμενα παιδιά της Αιματολογικής Ογκολογικής Κλινικής Παίδων ΠαΓΝΗ, της Παιδοψυχιατρικής και της Παιδιατρικής κλινικής στο ΓΝΗ Βενιζέλειο-Πανάνειο.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης Αρχιπύραχρο κ. Τσικαλά Γεώργιο, τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου, Πύραρχο κ. Σεληνιωτάκη Μιχάλη, τον Διοικητή της 3ης ΕΜΑΚ , Αντιπύραρχο Καλογιαννάκη Σταύρο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου “Τρεις Παίδες εν Καμίνω”, κ. Ανδρεαδάκη Βασίλη, για τη συνεργασία τους με την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης.

Κυρίως όμως τους ευχαριστούμε για την καθημερινή προσφορά τους στον συνάνθρωπο και την προστασία της ζωής, όπως αυτή εκδηλώνεται με ένα διαφορικό τρόπο σε αυτές τις εκδηλώσεις, προσφέροντας εθελοντικά το χρόνο τους για να βρεθούν κοντά στα παιδιά που νοσηλεύονται τις γιορτινές αυτές ημέρες.

