Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το πρωί ένας 82χρονος ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στο Α. Τ Τυρνάβου, επιχείρησε να φιλήσει ένα δεκάχρονο κοριτσάκι.
Συγγενείς του παιδιού διαμαρτυρήθηκαν και απευθύνθηκαν στην αστυνομία, με τον ηλικιωμένο να συλλαμβάνεται.
Πηγή: paidis.com
- Εντυπωσιακό βίντεο με το τεχνητό γκρέμισμα επικίνδυνων σημείων του ισθμού της Κορίνθου
- Gov.gr Wallet: Εμπλουτισμός του e-πορτοφολιού με νέες υπηρεσίες για ολοκλήρωση γραφειοκρατικών διαδικασιών αυτόματα
- Πάτρα: «Αυτή με χτύπησε μου χρωστάει..», ισχυρίστηκε ο σύντροφος της γυναίκας που πήδηξε από το παράθυρο για να γλιτώσει από τα χέρια του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.