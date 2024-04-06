Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το πρωί ένας 82χρονος ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στο Α. Τ Τυρνάβου, επιχείρησε να φιλήσει ένα δεκάχρονο κοριτσάκι.



Συγγενείς του παιδιού διαμαρτυρήθηκαν και απευθύνθηκαν στην αστυνομία, με τον ηλικιωμένο να συλλαμβάνεται.

