Συνελήφθη ηλικιωμένος στον Τύρναβο – Επιχείρησε να φιλήσει ανήλικο κορίτσι

Συγγενείς του παιδιού διαμαρτυρήθηκαν και  απευθύνθηκαν στην αστυνομία

ΕΛΑΣ

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε το πρωί ένας 82χρονος ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στο Α. Τ Τυρνάβου, επιχείρησε να φιλήσει ένα δεκάχρονο κοριτσάκι.

Συγγενείς του παιδιού διαμαρτυρήθηκαν και  απευθύνθηκαν στην αστυνομία, με τον ηλικιωμένο να συλλαμβάνεται. 

