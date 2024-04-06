Τον περαιτέρω εμπλουτισμό του ψηφιακού πορτοφολιού Gov.gr Wallet με νέες υπηρεσίες που θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή του πολίτη εξήγγειλε ο Δημήτρης Παπαστεργίου από το βήμα του συνεδρίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) «Future of Retail 2024» κατά τη, χθεσινή (Παρασκευή), πρώτη ημέρα εργασιών με αντικείμενο τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό του λιανικού εμπορίου.

Με την επόμενη μεταρρύθμιση μέσω του Gov.gr Wallet ο πολίτης θα δίνει τη συναίνεσή του για να ολοκληρωθούν αυτόματα διάφορες διαδικασίες είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

«Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό κανονισμό γνωστό ως Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, ο οποίος πλέον ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία και βέβαια τον προσαρμόζουμε στις ελληνικές ανάγκες. Η πολύ μεγάλη αλλαγή την οποία θεσμοθετήσαμε αφορά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος. Σταματάμε πλέον να ζητάμε προφανή πράγματα από τον πολίτη, είτε έχει να κάνει με το δημόσιο, είτε πλέον έχει να κάνει με τον ιδιωτικό τομέα... Η επόμενη μεταρρύθμιση είναι το να μπορούμε μέσω του Gov.gr Wallet να δίνουμε τη συναίνεσή μας για να ολοκληρώσουμε διάφορες διαδικασίες είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα» ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου.

Στη συνέχεια, ο υπουργός παρέθεσε ορισμένα συνοπτικά στοιχεία για τρία καινοτόμα προγράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με το μέλλον των συμβατικών επιχειρήσεων σε ένα ιδιαίτερα αναπτυσσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Σημείωσε πως: «Δεν είναι εύκολο το μέλλον. Δεν θα περιγράψω μια μαγική κατάσταση, αλλά σίγουρα όταν υπάρχει διάθεση να αλλάξουμε […] νομίζω θα γίνουμε μέρος της νέας ψηφιακής πραγματικότητες θα μας τοποθετήσει σε αυτή την επόμενη ψηφιακή μέρα της χώρας αλλά και του "επιχειρείν". Έχουμε πολλά να κάνουμε. Το κράτος αλλάζει, η ζωή μας αλλάζει».

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες 30 ημέρες, 105.237 χιλιάδες πολίτες «κατέβασαν» το gov.gr wallet στο κινητό έχοντας κατά νου την επιστροφή τους στις κερκίδες στις 9 Απριλίου, ενώ ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που «απέκτησε» ψηφιακό πορτοφόλι -από την έναρξη της λειτουργίας του τον Ιούλιο του 2022- υπολογίζεται στο 1.877.032.’

Για να έχουν όμως το ψηφιακό τους πορτοφόλι στο κινητό, οι φίλαθλοι θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν απαραιτήτως στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

