Η νέα γειτονιά που κατασκευάζεται στο Ελληνικό, με σύγχρονες υποδομές και προσβάσιμη σε όλους αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πρώτη φάση το 2027. Οι στόχοι για τα επιμέρους έργα αστικής ανάπλασης για την πρώτη φάση του Ελληνικού μέχρι και το 2026 μπορεί να είναι «επιθετικοί», αλλά η μέχρι σήμερα εξέλιξη των έργων δείχνει ότι μπορούμε να τους πετύχουμε στο μεγαλύτερο βαθμό, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου.

Ο κ. Αθανασίου σε συνάντηση με δημοσιογράφους στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία του έργου αναφέρθηκε αναλυτικά τόσο στα σημαντικά βήματα που επιτρέπουν να υπάρχει αισιοδοξία για την εξέλιξη, όσο και στις προκλήσεις του.

«Όσα καταφέραμε μέχρι σήμερα (διαγωνισμοί, μελέτες, αδειοδοτήσεις) αποτελούν τα πλέον χρονοβόρα σημεία ενός έργου αστικής ανάπλασης», ανέφερε ο κ. Αθανασίου, γεγονός που μας επιτρέπει πλέον να προχωρούμε με γρήγορα βήματα.

Η χρηματοδότηση της πρώτης φάσης, ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, είναι πλήρως εξασφαλισμένη, ώστε η εξέλιξη του έργου να προχωρά απρόσκοπτα. Υπενθύμισε ότι η LAMDA Development έχει ήδη αντλήσει 650 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τον Δεκέμβριο του 2019 και επιπλέον 550 εκατ. ευρώ από δύο ομόλογα (του Ιουλίου 2020 και του Ιουλίου 2022), ενώ επίσης το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον αγοραστών και επενδυτών διασφαλίζει σε συνεχή βάση επιπλέον έσοδα για το έργο.

Μιλώντας για τις προκλήσεις του έργου του Ελληνικού, αλλά και γενικότερα έργων ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, δίνοντας έμφαση σε νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας που θα πρέπει να ληφθούν τους αμέσως επόμενους μήνες, προκειμένου εργατικό δυναμικό εκτός Ευρώπης να μπορεί να εργαστεί στην χώρα μας.

Ο κ. Αθανασίου έδωσε γενικότερα έμφαση στους βασικούς πυλώνες του έργου του Ελληνικού που είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες και η προσβασιμότητα από όλους.

Little Athens - Η νέα γειτονιά του Ελληνικού - 1.115 οικιστικά ακίνητα και 115 ακίνητα λιανικής

Μετά την ζήτηση για πρώτες οικιστικές αναπλάσεις που βγήκαν προς πώληση (οικόπεδα για Βίλες, riviera Tower, the Cove Residences) να έχει πλέον υπερκαλύψει την προσφορά με υπογραφή σχετικών συμφωνιών, ανακοινώθηκε ένα ακόμη μεγάλο οικιστικό σχέδιο.

Η Little Athens, η νέα γειτονιά του Ελληνικού, με τιμές χαμηλότερες από τις οικιστικές αναπλάσεις που προαναφέρθηκαν, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης το 2027.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για μια νέα γειτονιά μέσα στην καρδιά του The Ellinikon, προσβάσιμη για όλους που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα σύγχρονο τρόπο ζωής. Αποτελεί ένα συνδυασμό κτιρίων υψηλής και χαμηλής δόμησης σχεδιασμένα τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς αρχιτέκτονες. Πλεονεκτήματα της νέας γειτονιάς θεωρούνται η κοντινή απόσταση από το πάρκο και την παραλία, καθώς και το εύρος εμπορικών καταστημάτων και δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των κατοίκων.

Θα κατασκευασθούν στην πρώτη φάση 1.115 διαμερίσματα (residential units) και 115 retail units (καταστήματα λιανικής σε ισόγεια κτιρίων), σε δέκα οικοδομικά τετράγωνα.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει:

Park Rise με κτίρια 50 μέτρων, 12 και 8 ορόφων σχεδιασμένα από τον Δανό Bjarke Ingels. Περιλαμβάνουν 88 διαμερίσματα επιφάνειας 70 έως 350 τ.μ.

Ανάπτυξη με 7 κτίρια καταστημάτων και 156 διαμερισμάτων επιφάνειας 60 έως 300 τ.μ., με την υπογραφή της 314 Architects.

Συγκρότημα 9 κτιρίων με 79 διαμερίσματα με χαρακτηριστικό τους τα στρογγυλά μπαλκόνια, επιφάνειας 60 έως 200 τ.μ., σχεδιασμένα επίσης από το γραφείο 314 Architects,

Συγκρότημα 56 διαμερισμάτων σε σχέδια της Deda & Architects

Συγκρότημα 80 διαμερισμάτων (Tsolakis Architects)

Ήδη μέχρι σήμερα διατέθηκαν προς πώληση 30 περίπου κατοικίες, με τις τιμές να ξεκινούν από 6.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το κατασκευαστικό κόστος για τη Lamda ανέρχεται σε 4.500 ευρώ ανά τετραγωνικό διαμερίσματος και οι τιμές πώλησης ξεκινούν από 350.000 ευρώ.

Επιμέρους έργα - Σε λειτουργία το κτίριο ΑΜΕΑ- Στο χρονοδιάγραμμα τα έργα

Ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε και σε επιμέρους έργα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ή παραδόθηκαν ήδη από την Lamda Development. Για την πορεία επιμέρους έργων δόθηκε ενημέρωση και στη διάρκεια περιήγησης που προηγήθηκε σε εργοτάξια του Ελληνικού από υπεύθυνους μηχανικούς των έργων. Ειδικότερα όπως επισημάνθηκε:

Το κτίριο ΑΜΕΑ, το πρώτο κτιριακό συγκρότημα της ανάπλασης παραδόθηκε ήδη προς χρήση στις αρχές φθινοπώρου 2023. Το κτίριο-πρότυπο σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, εμβαδού 11.500 τ.μ. και προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, καλύφθηκε αποκλειστικά από την LΑΜDA Development καθώς αποτελεί μέρος της κοινωνικής συνεισφοράς και της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εξυπηρετώντας περισσότερα από 300 άτομα με αναπηρία και έχει στεγάσει 4 σωματεία.

Το έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος, μήκους 1.5 χιλιομέτρου εκ των οποίων 1,1 χιλιόμετρο είναι το υπόγειο τμήμα (ένα από τα πλέον σύγχρονα τούνελ στην Ευρώπη) με 3 λωρίδες κυκλοφορίας προς κάθε κατεύθυνση προχωράει με βάση το χρονοδιάγραμμα με ταχύτατους ρυθμούς Έχει προχωρήσει η εκσκαφή στο 75% του συνολικού όγκου, έχει γίνει σκυροδέτηση στο 35% του συνόλου και η σήραγγα πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2025. Το καλοκαίρι του 2025 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δοκιμές, ώστε να ολοκληρωθούν και αυτές έως το τέλος του ιδίου έτους.

To έργο κατασκευής Riviera Tower, του πρώτου πράσινου παραθαλάσσιου οικιστικού ουρανοξύστη στην Ελλάδα με ύψος 200 μ. και 50 ορόφους μπήκε στην επόμενη φάση. Ολοκληρώθηκε η θεμελίωση του κτιρίου για την οποία εφαρμόστηκε ό,τι πιο πρωτοποριακό διεθνώς. Έως τα τέλη του 2023 οι πρώτοι όροφοι του Πύργου θα είναι εμφανείς στους διερχόμενους από τη Λ. Ποσειδώνος.

Τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Τραχώνων, που αποτελεί ένα από τα βασικά έργα για την ισχυρή αντιπλημμυρική προστασία του Ελληνικού, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει και πράσινη περιοχή αναψυχής, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανασκαφής και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, βάσει χρονοδιαγράμματος, στα τέλη του 2024.

Μια από τις μεγαλύτερες μεταφυτεύσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και υλοποιείται από την Lamda Development στο Ελληνικό. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η γιγάντια αυτή επιχείρηση για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε παράλληλα με τις κατασκευαστικές εργασίες και αφορά στην προστασία και μεταφύτευση περισσότερων από 3.000 δέντρων, τα οποία βρίσκονται εντός του εργοταξίου του Ελληνικού.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι και η υιοθέτηση κατασκευαστικών πρακτικών σε όλα τα έργα της ανάπλασης που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, όπως -μεταξύ άλλων- στο μεγάλο και μοναδικό για τα ευρωπαϊκά επίπεδα έργο απορρύπανσης-εξυγίανσης εδάφους και υπόγειων υδάτων. Η ποσότητα εδάφους και τα υπόγεια ύδατα επαναχρησιμοποιούνται (π.χ. για τις ανάγκες των έργων κατασκευής στο Ελληνικό) μειώνοντας ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε το 2022 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2023. Οι ενεργειακές ανάγκες του Ελληνικού, όπως επισήμανε ο κ. Αθανασίου, θα καλύπτονται πλήρως από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειες (ΑΠΕ) με δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμάβει η Lamda.

Οι επισκέπτες του Experience Park, το πρώτο μέρος του Πάρκου του Ελληνικού συνολικής έκτασης 2 εκατ. τετραγωνικών μέτρων που θα καλύπτει το ένα τρίτο της συνολικής ανάπτυξης του Ελληνικού και δόθηκε στο κοινό τα Χριστούγεννα του 2021 ξεπέρασαν τους 2.000.000 πολίτες. Στο Πάρκο φιλοξενείται και το Experience Centre, ένα από τα μεγαλύτερα και τεχνολογικά πιο προηγμένα, κέντρα επισκεπτών στον κόσμο, που περιλαμβάνει μία διαδραστική έκθεση, που παρουσιάζει τις καινοτομίες του έργου του Ελληνικού, με τους επισκέπτες να έχουν ξεπεράσει τους 200.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.