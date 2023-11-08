Ανοίγει αύριο, εκτός απροόπτου, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων Youth Pass που προβλέπει την εφάπαξ καταβολή 150 ευρώ σε περίπου 200.000 νέους και νέες 18 και 19 ετών.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.

Οι νέοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενισχύσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023.

Το μέτρο είναι μόνιμο. Από το 2024 και εφεξής η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Η αίτηση

Αίτηση στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr μπορούν να κάνουν, οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η είσοδος του δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης του δικαιούχου με τη χρήση των κωδικών taxisnet

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Αίτηση στα ΚΕΠ

Η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης του φυσικού προσώπου – δικαιούχου, καθώς και μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, βάσει του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 (Β’ 4798) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα:

α) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φυσικού προσώπου,

β) τα στοιχεία επικοινωνίας του φυσικού προσώπου, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και

γ) το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει το φυσικό πρόσωπο, και αιτείται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Η ενίσχυση

Ένας νέος 18 ετών που υποβάλει φέτος αίτηση για το Youth Pass θα λάβει φέτος 150 ευρώ και το 2024 επιπλέον 150 ευρώ χωρίς να κάνει νέα αίτηση.

Αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας βέβαια την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Πού χρησιμοποιείται η ενίσχυση

Οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση σε τουριστικά καταλύματα, θεατρικές παραστάσεις ή συναυλίες, αγορά βιβλίων, ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν σε:

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες ταξί

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

αεροδρόμια /αεροσταθμοί

ταξιδιωτικά πρακτορεία

ενοικίαση σκαφών

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

βιβλιοπωλεία

λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

κάμπινγκ

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

σινεμά

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

ορχήστρες και μπάντες

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

υπηρεσίες γυμναστηρίου

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.