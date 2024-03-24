Ένας ηλικιωμένος άνδρας, περίπου 85 ετών, έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στις Κάτω Αμυγδαλιές, του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Πιο συγκεκριμένα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα του ηλικιωμένου συγκρούστηκε μετωπικά με έτερο ΙΧΕ, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και ένας ανήλικος. Οι τέσσερις ενήλικες τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ο ανήλικος, πιο σοβαρά, γι αυτό και διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των τραυματιών, συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες του Π.Κ. Κρεστένων, με τρία οχήματα, ενώ όσο αφορά τον ηλικιωμένο οδηγό, κατά την διάρκεια της διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Κ.Υ. Ανδρίτσαινας, υπέστη ανακοπή και κατέληξε.

Πηγή: Patrisnews.com

