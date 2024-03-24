Από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, έπεσε σήμερα το μεσημέρι ένα 19χρονο αγόρι, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και φέρει πολλαπλά κατάγματα στο σώμα του.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το σοβαρό περιστατικό.
