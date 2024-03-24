Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από μπαλκόνι του 3ου ορόφου - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

ασθενοφόρο

Από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, έπεσε σήμερα το μεσημέρι ένα 19χρονο αγόρι, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και φέρει πολλαπλά κατάγματα στο σώμα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το σοβαρό περιστατικό.

Πηγή: Thestival.gr
 

