Από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, έπεσε σήμερα το μεσημέρι ένα 19χρονο αγόρι, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και φέρει πολλαπλά κατάγματα στο σώμα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το σοβαρό περιστατικό.

Πηγή: Thestival.gr



