Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής σε επιχείρηση στην Πατρών - Πύργου. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, διαφώνησαν με κάποιον πελάτη και ακολούθησε διαπληκτισμός που έληξε όμως γρήγορα.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως λένε οι ιδιοκτήτες μιλώντας στο tempo24, ο συγκεκριμένος επέστρεψε μαζί με άλλους δέκα ίσως και παραπάνω, οι οποίοι τους επιτέθηκαν με ξύλα και πέτρες!

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο για να ηρεμήσει τα πνεύματα, ενώ όπως μας μεταφέρουν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τέτοια περιστατικά, δυστυχώς, συμβαίνουν συχνά από συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού και καλούνται να τα αντιμετωπίσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία μπορούν.

Δείτε βίντεο:

