Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λακωνία

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Μάμας Λακωνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:41 και μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

