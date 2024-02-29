Τα όπλα που βρέθηκαν στην επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής: Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τα όπλα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κατά την διάρκεια της αστυνομικής επίχειρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2024, σε Αθήνα και σε καταστήματα κράτησης στην επαρχία για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Για την υπόθεση κατηγορούνται -10- ημεδαποί, από τους οποίους -6- συνελήφθησαν, ενώ οι -4- είναι ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Ειδικότερα, κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη και παροχή ουσιωδών πληροφοριών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πέντε περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

1) αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

2) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

3) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

4) ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

5) ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Τι βρήκαν στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους χώρους μεταξύ των οποίων 3 κελιά καταστημάτων κράτησης και 9 οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο,

-3- πιστόλια,

περίστροφο,

καραμπίνα,

εξαρτήματα όπλων,

ποσότητες εκρηκτικής ύλης,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητά μέσα αποθήκευσης (usb),

μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών,

-2- αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι έρευνες για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες έκνομες ενέργειες συνεχίζονται.

Πώς έφτασε η αντιτρομοκρατική στα ίχνη των 10 συλληφθέντων - DNA του στρατιωτικού στον φάκελο - βόμβα

Υπενθυμίζεται πως έξι βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πέντε πλημμεληματικού βαθμού, που αφορούν δράση τρομοκρατικής οργάνωσης, αποδίδει η Εισαγγελία σε βάρος των 10 συλληφθέντων για την οργάνωση «Σύμπραξη Εκδίκησης». Η ερευνα της αστυνομίας στο μεταξύ τρέχει συμπληρώνοντας τα κομμάτια του παζλ της δράσης της στην οποία ξεχωριστό ρόλο είχε ένας εγκλειστος 36χρονος και 2 στρατιωτικοί.

Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής

Το πρωί της Τρίτης στελέχη της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε Νέα Σμύρνη, Ψυχικό, Πανόρμου και Παλλήνη.

Αποτύπωμα και DNA του στρατιωτικού στον φάκελο - βόμβα

Το κουβάρι που αποκάλυψε την δράση των μελών της οργάνωσης, ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν εντοπίστηκε στον φάκελο βόμβα που εστάλη στην πρόεδρο εφετών Θεσσαλονίκης αποτύπωμα και γενετικό υλικό που ανήκε σε στρατιωτικό που υπηρετούσε στον στρατό ξηράς και ήταν υπό παραίτηση.

Ο δεύτερος στρατιωτικός που συνελήφθη, εργαζόταν ως επαγγελματίας οπλίτης στην Αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και οι δύο εξετάζονται αν παρείχαν εκρηκτικά και τεχνογνωσία στα μέλη της οργάνωσης.

Εντολές επιθέσεων μέσα από τις φυλακές

Καθοδηγητής και εντολέας των επιθέσεων, εμφανίζεται σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 36χρονος έγκλειστος των φυλακών Δομοκού. Είχε πραγματοποιήσει 4 ληστείες σε 42 μέρες, ενώ δεν είχε επιστρέψει στις φυλακές μετά από άδεια που είχε λάβει. Ήταν το άτομο που στρατολόγησε τα μέλη της Σύμπραξης Εκδίκησης και εκείνος που έδωσε την εντολή να σταλεί στη δικαστικό ο παγιδευμένος φάκελος επειδή δεν του είχε αποδεχτεί την συγχωνευση των ποινών του.

Τα "χτυπήματα" της οργάνωσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η οργάνωση είχε τοποθετήσει βόμβα στις 25 Ιανουαρίου σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα. Στις 8 Ιουλίου του 2023 έριξαν χειροβομβίδα σε αυτοκίνητο σωφρονιστικού στο Χαιδάρι. Στις 24 Ιουνίου, πέταξαν από λάθος χειροβομβίδα σε σπίτι πολίτη στη Λάρισα, ενώ στοχος του ήταν η οικία του διευθυντή των φυλακών Λάρισας. Επίσης πυροδότησαν βόμβα έξω απο γραφεία κατασκευαστικής εταιρίας στην Κηφισιά.

Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξάρθωσαν την τρομοκρατική οργάνωση, αξιοποιώντας την άρση τηλεφωνικού απορρήτου καθώς και βιντεοληπτικό υλικό.

Το ζευγάρι

Ένα ζευγάρι που είναι στα χέρια της αστυνομίας φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού στην τράπεζα στα Πετράλωνα στις 25 Ιανουαρίου του 2024. Φαίνεται το ζευγάρι με διαφορετικά οχήματα, ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα να έχουν πάει στην τράπεζα, να έχουν τοποθετήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σημαντικές υλικές ζημιές και στη συνέχεια να φεύγουν με τα διαφορετικά οχήματα από διαφορετικές διαδρομές.

