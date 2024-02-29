Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έρευνα και για το μπάζωμα στα Τέμπη

Ελέγχεται πλέον από τον εφέτη ανακριτή που διενεργεί τις έρευνες για τους υπαιτίους της ανείπωτης τραγωδίας

Τέμπη

Της Ιωάννας Μάνδρου

Και το μπάζωμα της περιοχής όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, ελέγχεται πλέον από τον εφέτη ανακριτή που διενεργεί τις έρευνες για τους υπαιτίους της ανείπωτης τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εφέτης ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπαϊκάμης και ο αρμόδιος εισαγγελέας έχουν αποφασίσει να συσχετίσουν με την κύρια υπόθεση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τη δικογραφία που αφορά στο μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος.

Για το θέμα του μπαζώματος ήδη διώκεται ποινικά ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για παράβαση καθήκοντος, αρνούμενος ωστόσο την σε βάρος του κατηγορία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τέμπη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark