Έρευνα και για το μπάζωμα στα Τέμπη

Της Ιωάννας Μάνδρου

Και το μπάζωμα της περιοχής όπου σημειώθηκε η πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, ελέγχεται πλέον από τον εφέτη ανακριτή που διενεργεί τις έρευνες για τους υπαιτίους της ανείπωτης τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εφέτης ειδικός ανακριτής Σωτήρης Μπαϊκάμης και ο αρμόδιος εισαγγελέας έχουν αποφασίσει να συσχετίσουν με την κύρια υπόθεση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα τη δικογραφία που αφορά στο μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος.

Για το θέμα του μπαζώματος ήδη διώκεται ποινικά ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για παράβαση καθήκοντος, αρνούμενος ωστόσο την σε βάρος του κατηγορία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.