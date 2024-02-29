Νομοσχέδιο για την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων - Τι προβλέπει

Το νομοσχέδιο «Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις" παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και θα δοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

α. Την έρευνα και την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ίδρυση του «Ελληνικού Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας» (ΕΛΚΑΚ),

β. Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τη

γ. Τη σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου συμμετείχε, επίσης, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Ανωτάτων Στρατιωτικών ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό νομοσχέδιο :

Στόχος του Ελληνικού Κέντρου Ανάπτυξης Καινοτομίας είναι η δημιουργία αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας για την προώθηση και υποστήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογιών διττής χρήσης και την προμήθεια καινοτόμων προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μέτοχοι είναι το Ελληνικό Δημόσιο (ποσοστό 67%) και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ» (33%).

Αποστολή του ειναι :

- Η καλλιέργεια εγχώριου Οικοσυστήματος Αμυντικής Καινοτομίας με έμφαση στις προηγμένες τεχνολογίες διττής χρήσης (dual use tech) κατά τα διεθνή πρότυπα,

- Η Ανάπτυξη χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων για τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ των καινοτόμων/νεοφυών επιχειρήσεων και αμυντικών βιομηχανιών,

- Η συνεργασία με ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ανώτατες σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της χώρας και της αλλοδαπής και

- Η δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων για προμήθεια καινοτόμων προϊόντων για αμυντική εφαρμογή.

Το Ελληνικό Κέντρο θα χρηματοδοτείται από :

-Το Ταμείο Καινοτομίας Εθνικής 'Αμυνας (με πόρους που προέρχονται από ποσοστό ≥1,5%

επί του εξοπλιστικού προγράμματος, 27 εκ. ευρώ μ/ο ετησίως),

-Το Ταμείο Ανάπτυξης Εθνικής 'Αμυνας (ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, Venture capitals,

5-10 εκ. ευρώ από Υπερταμείο + κεφάλαια ιδιωτών) και

-Προγράμματα χρηματοδοτησης ΕΕ, ΝΑΤΟ ( ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΤΑ, EIC Accelerator, Horizon, Προγράμματα ΝΑΤΟ DIANA, NIF κ.ά.).

Όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) με το νομοσχέδιο- όπως αναφέρεται- παρέχονται νέες δυνατότητες:

α. για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για:

- Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- Εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, σε αντικείμενα παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών,

- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ ή και των ΑΣΕΙ, επ' αμοιβή, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,

β.Για τα μέλη ΔΕΠ ( Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό ) των ΑΣΕΙ για:

- Διδασκαλία σε προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών - καθοδήγηση των διδακτορικών διατριβών,

- Παροχή υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και

- Αμοιβή από δικαιώματα διανοητικής τους ιδιοκτησίας.

Με την επέκταση μεταπτυχιακών σπουδών επιτυγχάνονται :

- Ανάδειξη των ΑΣΕΙ σε Κέντρα Αριστείας

- Δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικά προγράμματα),

- Σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες για την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών και

- Συμμετοχή στρατιωτικού προσωπικού σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης (fellowships) και εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης :

- Απλούστευση και επιτάχυνση εσωτερικών διαδικασιών,

- Εναρμόνιση θεσμικού πλαισίου των ΑΣΕΙ με το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ και

- Σύσταση επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της έρευνας.

Τέλος στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής για τους Τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, υπαγόμενο στο ΓΕΕΘΑ.

Προς τούτο συστήνεται ειδική διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας ( Μονάδα 1864) στο ΓΕΕΘΑ.

Στο πλαίσιο αυτό:

- Ιδρύεται τμήμα Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.),

- Παρέχεται δυνατότητα φοίτησης και μετεκπαίδευσης στελεχών του Σώματος σε τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. και

-Δυνατότητα μετάταξης εξειδικευμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος του Κοινού Σώματος είναι η προσαρμογή, πρόληψη και έγκαιρη αντίδραση των ψηφιακών υποδομών των Ε.Δ. στις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας.

Αποστολή του είναι η κατάρτιση στελεχών στις επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας, ανάπτυξη λογισμικού για τις ανάγκες των Ε.Δ. και διαχείριση δικτύων για την αποτροπή κυβερνοαπειλών.

Πλεονεκτήματα του νέου Κοινού Σώματος είναι :

- Η ενιαία διοίκηση και εκπαίδευση,

- Η τυποποίηση ψηφιακών συστημάτων σε διακλαδικό επίπεδο.

- Η διαλειτουργικότητα των Γενικών Επιτελείων και

- Η εξοικονόμηση πόρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

