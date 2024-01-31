Τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 30 Ιανουαρίου, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, η νταλίκα που φαίνεται στην φωτογραφία ντελαπάρισε από τον ισχυρό αέρα στο σημείο «Σύνορο» στο δρόμο προς Κάρυστο, με αποτέλεσμα να βγει εκτός του οδοστρώματος και να κρεμαστεί κυριολεκτικά στην προστατευτική μπάρα.

Ο οδηγός της νταλίκας πρόλαβε και βγήκε από το βαρύ όχημα το οποίο κρεμόταν στο γκρεμό και είναι καλά στην υγεία του.

Η νταλίκα είχε προορισμό την Κάρυστο με σκοπό να φορτώσει τοπικά προϊόντα.

