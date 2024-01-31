Στη σύλληψη 65χρονου άνδρα για μαστροπεία προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Επιπλέον σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και όπλων.

Πιο συγκεκριμένα, από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση διαπιστώθηκε ότι ο 65χρονος, ως υπεύθυνος του καταστήματος, προήγαγε στην πορνεία 38χρονη με θαμώνες του καταστήματος, έναντι χρηματικής αμοιβής, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικός προσποιούμενος τον πελάτη πήγε στο κατάστημα, προκειμένου να συνευρεθεί ερωτικά με το θύμα έναντι χρηματικού ποσού.

Μετά την καταβολή του χρηματικού ποσού (το οποίο ήταν προσημειωμένο), ακολούθησε η σύλληψη του ημεδαπού.

Από τις Αρχές κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ μεταξύ των οποίων και το προσημειωμένο χρηματικό ποσό. Ακολούθησε έρευνα στο κατάστημα, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-ένας φακός με λειτουργία ηλεκτρικής εκκένωσης τύπου tαser,

-μια συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης-tαser και καταγραφικό από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

