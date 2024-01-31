Meteo: Ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Βροχοπτώσεις με μεγάλα, κατά τόπους, ύψη βροχής σημειώνονται στην Κρήτη το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής σήμερα το πρωί έχει καταγραφεί στο Έλος Χανίων και είναι ίσο με 57 χιλιοστά.

Μεγάλα ύψη βροχής έχουν καταγραφεί και στο Ασκύφου Χανίων (56 χιλιοστά), στο Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου (55 χιλιοστά) και στο Σπήλι Ρεθύμνου (54 χιλιοστά).

Παράλληλα, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο. Στην Παξιμάδα Καρύστου καταγράφηκε ριπή με ταχύτητα 109 χιλιομέτρων/ώρα, στην Πεντέλη 98, στη Σίφνο 97, στο Καβοντόρο 93, στο Πόρτο Τήνου 93 και στη Βέσσα Χίου 92.

