Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται η πιο γρουσούζικη μέρα;

Για τους προληπτικούς η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα γρουσούζικη. Αποφεύγουν τις πολλές μετακινήσεις, κάθε τι που ενέχει κίνδυνο ακόμα και να συναντήσουν... μαύρη γάτα. Πώς έχει προκύψει όμως κάτι τέτοιο και κατά πόσο ισχύει ότι η σημερινή μέρα είναι γρουσούζικη;

Για πολλούς το 13 ως αριθμός είναι από μόνος του γρουσούζικος. Ακόμα και στα αεροπλάνα όσο κι αν ψάξετε δε θα βρείτε θέση με το νούμερο "13". Το 13 θεωρούνταν για χιλιάδες χρόνια ως ανεπιθύμητος αριθμός, καθώς σπάει την αρμονία του «τέλειου» 12. Η μέρα έχει δύο 12ωρα, ο χρόνος έχει 12 μήνες, οι μαθητές του Χριστού ήταν 12, τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας μας είναι 12, οι άθλοι του Ηρακλή ήταν 12, οι φυλές του Ισραήλ ήταν 12, οι ιμάμηδες των Αλεβήδων ήταν 12, οι θεοί του Ολύμπου ήταν επίσης 12 κ.ο.κ.

Για κάποιους άλλους η θεωρία της γρουσουζιάς έρχεται από μια παλιά. Η επικρατέστερη άποψη είναι πως η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη, διότι την Τρίτη 29 Μαΐου 1453 έγινε η Άλωση της Κωνσταντινουπόλης. Βέβαια, το ημερολόγιο έδειχνε 29, και όχι 13, αλλά το άθροισμα των ψηφίων του 1453 δίνει 13. Η συγκεκριμένη άποψη, όμως, μάλλον οφείλεται στην ανάγκη να βρεθεί η αιτία που συνέβη το γεγονός της Άλωσης. Ισχυρότερα ερείσματα έχει η θεωρία ότι Τρίτη 13 Απριλίου 1204 έγινε η Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους.

Πώς όμως συνδυάζεται ο αριθμός 13 με την ημέρα, Τρίτη; Η τρίτη ημέρα της εβδομάδας, φέρει όπως λένε κάποιοι, ένα αρνητικό φορτίο. Ο λαός συνηθίζει να λέει πως μια σειρά από άσχημα γεγονότα ολοκληρώνονται όταν αυτά συμβούν τρεις φορές. Φράσεις όπως «τρίτωσε το κακό» ή «τα τρία κακά της μοίρας» δεν θεωρούνται ίσως τυχαίες.

Μια άλλη μία πιθανή εξήγηση θέλει την Τρίτη να συναντώνται ο Άρης με τον Κρόνο. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ποια ώρα ακριβώς συμβαίνει αυτό έτσι ολόκληρη η μέρα αντιμετωπίζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο συνδυασμός λοιπόν του 13 με την τρίτη ημέρα της βδομάδας μόνο καταστροφές μπορεί να προκαλέσει για τους προληπτικούς για όσους πάλι δεν πιστεύουν σε αυτά είναι απλά μια ακόμη ημέρα της εβδομάδας με τα καλά της και τις αναποδιές της.

