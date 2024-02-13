Με τις ευθύνες που καταλογίζει στους επικεφαλείς της Πυροσβεστικής και του ΕΣΚΕ για την ολέθρια φωτιά στο Μάτι ξεκίνησε την αγόρευση του ο εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Παναγιώτης Μανιάτης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός που συνεχίζει, πράξη προς πράξη, την ανάλυσή του επί του ογκώδους κατηγορητηρίου, ήδη έχει ζητήσει την ενοχή του τότε αρχηγού της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη καθώς και του τότε διοικητή του ΕΣΚΕ για συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης.

Η θέση του κ. Μανιάτη περί της ενοχής των δύο κατηγορουμένων αφορά τη μοιραία εντολή προς το μοναδικό εναέριο μέσο που βρισκόταν πάνω από το Νταού Πεντέλης να φύγει και να κατευθυνθεί προς τα διυλιστήρια Κορίνθου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, εξηγώντας την κατάσταση που επικρατούσε γύρω στις πέντε το απόγευμα τόσο στη φωτιά στο Σουσάκι Κορίνθου όσο και σε εκείνη στην Ανατολική Αττική, είπε ότι ο επικεφαλής του ΕΣΚΕ, υποκύπτοντας ουσιαστικά στα αιτήματα που δέχθηκε από τον ιδιοκτήτη των διυλιστηρίων και από στέλεχος της επιχείρησης, έλαβε μία «παράτυπη, υπηρεσιακά εσφαλμένη απόφαση» για εκτροπή του ελικοπτέρου τύπου Σικόρσκι.

Τόνισε μάλιστα πως ήταν σε γνώση του η ενημέρωση από τη φωτιά στην Ανατολική Αττική, η οποία στις 17.30 κινούνταν ήδη απειλητικά προς σπίτια: «Ήταν γνωστό ότι εφόσον θα εισερχόταν στον οικιστικό ιστό η φωτιά, δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια». Υπογράμμισε μάλιστα ο εισαγγελέας πως η απόφαση για εκτροπή ήταν και δεοντολογικά εσφαλμένη «γιατί απέσυρε ένα μάχιμο μέσο, ενώ ήταν γνωστό πως σε λίγη ώρα δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν». Ο εισαγγελέας τόνισε πως ζητά την ενοχή και του κ. Τερζούδη καθώς «οι αποφάσεις του Διοικητή του ΕΣΚΕ τελούν υπό την έγκριση του».

Σχολιάζοντας μάλιστα τη στάση του τότε αρχηγού της Πυροσβεστικής, ο κ. Μανιάτης είπε πως ο απόστρατος στον ανακριτή είχε επιχειρήσει να επιρρίψει ευθύνες στον κ. Φωστιέρη, λέγοντας πως ο συγκατηγορούμενος του τον εξαπάτησε με το θέμα της εκτροπής. «Είναι αδιανόητο ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος να εμφανίζεται ότι άγεται και φέρεται από τους υφισταμένους του. Ο κ. Τερζούδης, απολογούμενος στο δικαστήριο, είπε ότι εμπιστευόταν τον κ. Φωστιέρη. Ο κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να αλλάζει τη θέση του, ωστόσο και εμείς μπορούμε να κρίνουμε...» πρόσθεσε.

Ενοχή επίσης του κ. Φωστιέρη ζήτησε και για το σκέλος της κατηγορίας που αφορά την παράλειψη του να ζητήσει από την Αεροπορία Στρατού δύο Σινούκ που ήταν διαθέσιμα και θα μπορούσαν να συνδράμουν.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζήτησε να μην αποδοθούν ευθύνες στους κατηγορουμένους Τερζούδη, Φωστιέρη και του τότε υπαρχηγού της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου για το σκέλος της κατηγορίας που τους καταλογίζει πως δεν μερίμνησαν για τη διενέργεια εναέριας επιτήρησης καθώς, όπως είπε, «ελήφθη μέριμνα και έγιναν πτήσεις από τις 14.00 έως τις 18.00». Αντίστοιχα, έκρινε πως και για την κατηγορία που αφορά παράλειψή τους ώστε να μετασταθμεύσουν πτητικά ώστε να μην εμποδίζεται η κίνηση τους λόγω καιρού, πρέπει να απαλλαγούν: «Οι μετασταθμεύσεις που έπρεπε να έχουν γίνει, έγιναν. Οι παρενέργειες και δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν οφείλονταν σε άλλους λόγους και όχι σε παράλειψη των τριών κατηγορουμένων».

Νωρίτερα ο εισαγγελέας είπε πως «δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σε ζητήματα πυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης η ιστορία του τόπου χωρίζεται σε προ και μετά την 23η Ιουλίου 2018». Συνέχισε λέγοντας πως η πυρκαγιά στο Μάτι «υπήρξε η δεύτερη μεγαλύτερη τραγωδία σε αριθμό θυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, υπήρξαν δεκάδες νεκροί, τραυματίες και εγκαυματίες μέσα σε μόλις 2,5 ώρες. Στις 23 Ιουλίου 2018, σε ένα συμβάν πολύ μικρής χρονικής διάρκειας, είχαμε περισσότερους από 100 νεκρούς».

Ο εισαγγελέας τόνισε πως «η συμφορά και το συμβάν που εξετάζουμε εμπέδωσε το δόγμα ότι πρώτιστη μέριμνα της πολιτείας είναι η με κάθε τρόπο και πάση δυνάμει προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Στην έναρξη της αγόρευσης του είπε: «Προσεγγίζουμε το πέρας μιας μαραθώνιας διαδικασίας σε ένα μείζονος σημασίας συμβάν που καθόρισε την ιστορία του τόπου μας». Όπως είπε, αντικείμενο της δίκης είναι να εντοπιστεί «ποιος έφταιξε, τι έγινε λάθος για να καταλήξουμε σε αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα» ενώ συμπλήρωσε πως η στόχευση είναι να «έχουμε μία δίκαιη δίκη και μία δίκαιη απόφαση που θα απαντήσει στο ποιος έφταιξε».

Αναλύοντας μία προς μία τις πράξεις ή παραλείψεις που καταλογίζονται σε καθέναν από τους κατηγορουμένους, ο κ. Μανιάτης ξεκίνησε την περιγραφή του για την επίμαχη μέρα, αναφέροντας όλα τα μετεωρολογικά δεδομένα που ήταν γνωστά στους επιτελικούς. Όπως ανέφερε, «η φωτιά αποδείχτηκε ότι ξεκίνησε 16.41 στην περιοχή Νταού Πεντέλης. Ο πλέον αξιόπιστος μάρτυρας υπήρξε το βιντεοληπτικό υλικό. Η πρώτη αναγγελία έγινε από δασοπυροσβέστες στις 16.46 και ακολούθησε κινητοποίηση προσωπικού. Ο δείκτης κινδύνου για την Αττική εκείνη την ημέρα ήταν βαθμού 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Την ώρα έναρξης της πυρκαγιάς ο άνεμος ήταν 5 μποφόρ και έφτασε τα 8 και 9 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν κατόρθωσαν να περιορίσουν τη φωτιά και απέκτησε δυναμική, υψηλό ρυθμό απελευθέρωσης θερμότητας και εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα».

Η αγόρευση συνεχίζεται και αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

