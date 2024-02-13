Λογαριασμός
Πορεία των συνταξιούχων στο κέντρο - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κύριο αίτημά τους να βρεθούν άμεσα λύσεις στα θέματα της υγείας και της πρόνοιας. 

συνταξιουχοι

Πορεία προς το υπουργείο Υγείας, στην οδό Αριστοτέλους πραγματοποιούν αυτή την ώρα περίπου 1.300 συνταξιούχοι που συγκεντρωθήκαν νωρίτερα στην πλατεία Κοτζιά, με κύριο αίτημα να βρεθούν άμεσα λύσεις στα θέματα της υγείας και της πρόνοιας. 

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πανεπιστήμιου. 

