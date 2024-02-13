Πορεία προς το υπουργείο Υγείας, στην οδό Αριστοτέλους πραγματοποιούν αυτή την ώρα περίπου 1.300 συνταξιούχοι που συγκεντρωθήκαν νωρίτερα στην πλατεία Κοτζιά, με κύριο αίτημα να βρεθούν άμεσα λύσεις στα θέματα της υγείας και της πρόνοιας.

Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πανεπιστήμιου.

Φωτ. αρχείου



