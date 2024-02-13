Να επανέλθει η αστυνομική φύλαξη των δικαστών που χειρίζονται υποθέσεις με επικινδυνότητα, ζήτησε η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών

«Πρώτη φορά φτάνει στα χέρια δικαστή ένας εκρηκτικός μηχανισμός» δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) Μαργαρίτα Στενιώτη, επισκεπτόμενη το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, μία μέρα μετά τον εντοπισμό φακέλου, παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη, που είχε ως παραλήπτρια μία πρόεδρο Εφετών.

Καταδικάζοντας την «τρομοκρατική - εγκληματική ενέργεια», η κ. Στενιώτη έκανε λόγο για «ελλιπή μέτρα φύλαξης», καλώντας την Πολιτεία, στην οποία η Ένωση -όπως είπε- έχει προσφύγει επανειλημμένες φορές, να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Τάχθηκε, δε, υπέρ της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και φύλαξης τόσο των δικαστικών μεγάρων όσο και των δικαστών.

Όσον αφορά τους συναδέλφους της δικαστές ζήτησε από την Πολιτεία να επανέλθει η φύλαξη στις περιπτώσεις δικαστών που χειρίζονται υποθέσεις με επικινδυνότητα. «Ο θεσμικός ρόλος του δικαστικού λειτουργού ενέχει επικινδυνότητα, επομένως μπορούν να φύγουν αστυνομικοί από τη φύλαξη επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ιδιωτικά να έχουν φύλαξη. Ο δικαστής δεν έχει» είπε η κ. Στενιώτη.

Η πρόεδρος της ΕνΔΕ επισήμανε ακόμη ότι οι δικαστικοί λειτουργοί δέχονται απειλές και βία, αλλά «δεν πτοούνται, είναι μέρος του λειτουργήματος», ενώ υπενθύμισε προ διμήνου περιστατικό στην Αθήνα, όπου σε πυλωτή συναδέλφου της εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός και υπήρξε ανάληψη ευθύνης 15 μέρες αργότερα.

Αναφερόμενη, ειδικότερα, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η μαγνητική πύλη στην κεντρική είσοδο «δεν είναι αρκετή», διότι υπάρχει πρόσβαση κι από άλλες εισόδους. «Προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία ότι αυτός ο φάκελος περιείχε 500 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης (σ.σ. ζελατοδυναμίτιδα). Έφυγε από το ισόγειο και ανέβηκε τρεις ορόφους χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν» ανέφερε η πρόεδρος της ΕνΔΕ και σχολιάζοντας το γεγονός ότι αναφερόταν ως αποστολέας η ΕνΔΕ, είπε ότι επρόκειτο για «τέχνασμα» μιας και «η παραλήπτρια δείχνει εμπιστοσύνη στον αποστολέα».

Εφετείο Θεσσαλονίκης: «Οι αντοχές του Έλληνα δικαστή αντιστέκονται σε κάθε είδους αυθαίρετη επίδειξη δύναμης»

«Ενέργειες οργανωμένης βίας, όπως η χθεσινή στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αναμφίβολα δυναμιτίζουν την κοινωνική ειρήνη, τον στοιχειώδη αυτό όρο της κοινωνικής συμβίωσης, όμως δεν κλονίζουν τη δημοκρατία στη χώρα μας» τονίζει, σε ανακοίνωσή του, ο εφέτης Νίκος Βόκας, εκπρόσωπος Τύπου του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

«Οι αντοχές του Έλληνα δικαστή, όπως έχει ιστορικά αποδειχθεί, αντιστέκονται σε κάθε είδους αυθαίρετη επίδειξη δύναμης» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση και υπογραμμίζεται: «Η δικαιοσύνη μιας χώρας μετριέται με το σθένος και την ποιότητα των δικαστών της. Και ευτυχώς, στην πατρίδα μας, ο Έλληνας δικαστής, παρά τις όποιες προκλήσεις, είναι και θα παραμείνει ο αδιασάλευτος Εγγυητής του κάθε πολίτη απέναντι στην ιδιωτική, την οικονομική και την κρατική βία».

Ενίσχυση των μέτρων φύλαξης

Στο μεταξύ, ενισχυμένα σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα είναι από το πρωί τα μέτρα φύλαξης στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, όπως και πολίτες εισέρχονται μόνο από την κεντρική είσοδο (επί της 26ης Οκτωβρίου), περνώντας από την πύλη X-RAY ή με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας. Η πλαϊνή είσοδος από το ΙΚΑ-Πύλης Αξιού παρέμεινε κλειστή.

Εξάλλου, οι δικαστικοί υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης έχουν προκηρύξει δίωρη στάση εργασίας, από τις 11.00 έως τις 13.00, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ελλιπή, όπως τονίζουν, μέτρα φύλαξης.

