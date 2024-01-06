Με... κωμικοτραγικά γεγονότα πραγματοποιήθηκε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού από την κεντρική γέφυρα στα Τρίκαλα, καθώς νεαροί που βρισκόταν στα παγωμένα νερά του Ληθαίου αμέσως μετά τη ρίψη, πιάστηκαν στα χέρια για το ποιος θα τον πάρει.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr, ενώ ένας νεαρός έπιασε τον σταυρό, άλλοι έπεσαν πάνω του με σκοπό να του τον πάρουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση με τον Μητροπολίτη Αυλώνος κ. Χριστόδουλο να σχολιάζει από μικροφώνου πως «θα σκοτωθούν τώρα…».

Τόσο Τρικαλινοί αλλά και επισκέπτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για το συμβάν καθώς την τελετή παρακολουθούσαν και μικρά παιδιά τα οποία ήρθαν αντιμέτωπα με στιγμές βίας σε μία κορυφαία για την Ορθόδοξη Πίστη, γιορτή.

Πηγή: skai.gr

