Στην Α’ προβλήτα του λιμανιού τη Θεσσαλονίκης, έπειτα από 60 χρόνια, ο αγιασμός των υδάτων - Αθλητής ανέσυρε τον Τίμιο Σταυρό

Με κάθε λαμπρότητα και σε κλίμα πνευματικής κατάνυξης, γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στη Θεσσαλονίκη. Η ρίψη του Τίμιου Σταυρού, για πρώτη φορά έπειτα από εξήντα χρόνια, πραγματοποιήθηκε στην Α' προβλήτα του λιμανιού, από τον μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, παρουσία του κλήρου, εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και εκατοντάδων πολιτών.

Στο πλακόστρωτο της παραλίας, από το λιμάνι μέχρι και τον Λευκό Πύργο, από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, ενώ τοποθετήθηκαν και διαχωριστικά κιγκλιδώματα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στον χώρο της εκδήλωσης.

Σκάφη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας δημιούργησαν υδάτινους πίδακες που εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους.

Στα κρύα νερά του Θερμαϊκού βούτηξαν 35 πιστοί, ανάμεσα τους πέντε ανήλικοι και δύο γυναίκες. Τον Τίμιο Σταυρό έπιασε και ανέσυρε από τα νερά του Θερμαϊκού ο αθλητής υδατοσφαίρισης και φοιτητής στο μαθηματικό του ΑΠΘ Στέργιος Παγωνίδης.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μεγάλη ευλογία να πιάνεις το σταυρό», επισήμανε ο Στέργιος Παγωνίδης και ευχήθηκε «πάνω από όλα υγεία, να είμαστε όλοι καλά και ειρήνη στον κόσμο».

Ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος ευχήθηκε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους τους Θεσσαλονικείς και σε όλους τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, «που ευρέθησαν σήμερα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και στο λιμάνι της, προκειμένου να γίνουν μέτοχοι των θαυμασίων του Θεού, μέσα από αυτήν την τελετή του αγιασμού των υδάτων. Μακάρι η ζωή όλων μας να είναι φωτεινή, αφού ο τριαδικός Θεός μας είναι φως. Και να αποφεύγουμε τα έργα του σκότους, παραμένοντας πιστοί, όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, στα έργα του φωτός».

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία να τελεστεί μετά από 60 χρόνια ο αγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, είπε: «Είναι ωραίο να τηρούμε τις παραδόσεις και ό,τι όμορφο βλέπουμε είναι καλό να το μιμούμεθα. Εμείς το κάναμε, κυρίως, όχι τόσο για να τηρήσουμε την παράδοση, γιατί είχε δημιουργηθεί εν τω μεταξύ και μια άλλη παράδοση, αλλά κυρίως για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στη λεωφόρο Νίκης, να γίνουν καλύτερα μέτοχοι στην τελετή, κάτι το οποίο νομίζω ότι επετεύχθη».

Στις εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων, παρέστη ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Στάθης Κωνσταντινίδης, ο οποίος σημείωσε πως είναι «σπουδαία ημέρα, μεγάλη γιορτή ο καθαγιασμός των υδάτων με τους συμβολισμούς που τον συνοδεύουν, την αναγέννηση της Πλάσης, την αναγέννηση του ανθρώπου. Ταυτόχρονα όμως και με το μήνυμά της ταπεινότητας που μας διδάσκει η ημέρα, ο Θεός να βαφτίζεται από τον άνθρωπο. Υγεία και δύναμη σε όλη την οικουμένη φώτιση σε όλους μας να πράττουμε τα αγαθά και τα καλά να είστε καλά καλή χρονιά με υγεία».

«Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και καλή φώτιση σε όλους. Η σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την ορθοδοξία μας, για τον ελληνισμό και είμαστε όλοι μαζί εδώ για να εκπέμψουμε επιπλέον ένα ηχηρό μήνυμα ότι ενωμένοι προσηλωμένοι στους στόχους μας, με πίστη στις δυνατότητές μας, μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ευχήθηκε «χρόνια πολλά καλή φώτιση σε όλους».

«Καλή φώτιση σε όλους μας και κυρίως σε όλους αυτούς που χειρίζονται τα μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα της πόλης» και «καλή χρονιά με αλληλεγγύη, με ανθρωπιά, με σεβασμό στους πολίτες» ευχήθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Φέτος, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγιασμού στον μητροπολιτικό ναό Γρηγορίου Παλαμά, ακολούθησε η ιερά λιτανεία του Τιμίου Σταυρού από τον μητροπολιτικό ναό μέχρι το λιμάνι.

Στην λιτανεία, πλην της ενορίας του μητροπολιτικού ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, συμμετείχαν ο προσκυνηματικός ναός της του Θεού Σοφίας και ο παλαιός μητροπολιτικός ναός του Αγίου Μηνά, εντός των ορίων του οποίου ευρίσκεται το λιμάνι Θεσσαλονίκης, όπου τελέστηκε η κατάδυση του Σταυρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

