Συστάσεις προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων απευθύνει εκ νέου η Πολιτική Προστασία, με αφορμή την πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Σάββατο (06-01-2024) έως το βράδυ της Κυριακής (07-01-2024) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

1) Σήμερα Σάββατο 06-01-2024 (Θεοφάνεια)

α) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα προβλέπονται από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

β) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Ιόνιο και από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τη νύχτα στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν κατά τόπους στα 9 μποφόρ.

2) Την Κυριακή (07-01-2024)

α) Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα (στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στη δυτική και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο). Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Από νωρίς το πρωί, έντονες κατά περιόδους βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κατά τόπους την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με ύφεση από το απόγευμα.

β) Στα πελάγη θα πνέουν άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 7 με 8 μποφόρ και έως τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και το ανατολικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

