Με λαμπρότητα ο εορτασμός των Θεοφανείων στην Αθήνα

Με λαμπρότητα τελέστηκαν σήμερα η Δοξολογία για τα Θεοφάνεια στον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στο Κολωνάκι και στη συνέχεια ο καθαγιασμός των υδάτων στην Αδριάνειο Δεξαμενή της Αθήνας και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού. Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στον εορτασμό, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Χρόνια Πολλά σε όλους, με υγεία και δύναμη. Εύχομαι το Φως της αγάπης και της αισιοδοξίας να γεμίσει τις καρδιές μας», δήλωσε αμέσως μετά ο κ. Δούκας. Από την κυβέρνηση παρέστη ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ευχήθηκε «Καλή Φώτιση σε όλες και σε όλους».

Λόγω της ημέρας, διακόπηκαν οι εργασίες συντήρησης που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα από την ΕΥΔΑΠ στον χώρο της Δεξαμενής και προστέθηκε νερό, στο οποίο έγινε και η κατάδυση του Τίμιου Σταυρού, ενώ το υπόλοιπο τελετουργικό πραγματοποιήθηκε εκτός του εργοταξίου, στην πλατεία της Δεξαμενής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.