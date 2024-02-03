Αλ. Χαρίτσης: Είναι η ώρα να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για τον αγροτικό τομέα

Είναι η ώρα να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για τον αγροτικό τομέα και γι αυτό η Εκθεση AGROTICA αποκτά μία πολύ μεγάλη σημασία και είναι για τον αγροτικό κόσμο ότι είναι η Διεθνής Εκθεση του Σεπτεμβρίου για τον επιχειρηματικό κόσμο, επισήμανε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo Τάσο Τζήκα και μέλη της διοίκησης.

«Σε όλη την ευρώπη ο αγροτικός κόσμος είναι σε αναβρασμό και εμείς πρέπει να είμαστε παρόντες στη συζήτηση για το μέλλον του αγροτικού τομέα», είπε ο κ. Χαρίτσης. Ο κ. Τζήκας τον ενημέρωσε για τα χαρακτηριστικά της φετινής AGROTICA, λέγοντας ότι είναι μία πολύ καλή Εκθεση, όπως και για το εγχείρημα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ.

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι η νέα αριστερά λέει ένας σαφέστατο όχι σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΘ. Συνοδευόμενος από τη γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, βουλευτές και στελέχη επισκέπτεται αυτή την ώρα περίπτερα της AGROTICA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

