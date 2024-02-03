Τραγικό θάνατο βρήκε σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή το βρέφος 4 μηνών στον Έβρο. Πρόκειται για το αδερφάκι της οικογένειας που πριν λίγα χρόνια είχε σοκάρει η υπόθεση του κοριτσιού, μόλις 3 ετών, που είχαν φάει ποντίκια αφήνοντας σοβαρά τραύματα στο σώμα του.

Σύμφωνα με το πόρισμα διαπιστώθηκε εισροή γαστρικού γάλακτος στην αναπνευστική οδό, αλλά και πως το βρέφος ήταν υποσιτισμένο. Όπως ανέφεραν γιατροί μάλιστα, έδειχνε πολύ μικρότερο από την πραγματική του ηλικία.

Την επόμενη εβδομάδα οι γονείς αναμένεται να καταθέσουν στο Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου για την υπόθεση θανάτου του 4 μηνών παιδιού τους, ενώ η κοινωνική λειτουργός του νοσοκομείου Διδυμοτείχου μιλώντας στην ΕΡΤ δηλώνει ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την κατάσταση της οικογένειας, ούτε για τη νέα εγκυμοσύνη, μετά το περιστατικό με το κοριτσάκι.

Όπως λέει, υπήρξε ενημέρωση μόνο αφότου το μωρό μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο.

Τι είχε γίνει το 2019

Η οικογένεια των Ρομά, το 2019, είχε φτάσει ξανά στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, καθώς το μεγαλύτερο τότε παιδί τους, ένα κοριτσάκι ηλικίας 3,5 ετών έφερε δαγκωματιές από ποντίκια. Σύμφωνα με τα όσα είχαν δηλώσει τότε από το νοσοκομείο, από το κοριτσάκι έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του δέρματος της μύτης, ένα μεγάλο τμήμα από το μάγουλο καθώς και από τον βραχίονα στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί οι μύες και τμήμα των οστών, ενώ έφερε και πολλές εκδορές στα κάτω άκρα. Επίσης το μωρό παρουσίαζε σημάδια αφυδάτωσης.

Τότε, είχαν συλληφθεί οι δύο γονείς και τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια του παιδιού.

