Επανέρχονται από σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη - Λάρισα.

Ως εκ τούτου, όλα τα δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται με αμαξοστοιχίες, μετά την αποκατάσταση των ζημιών και παράδοση της σιδηροδρομικής γραμμής από τον διαχειριστή υποδομής, ΟΣΕ.

Χθες, Κυριακή, ο ΟΣΕ παρέδωσε στην κυκλοφορία τη γραμμή και έτσι σήμερα ήδη από τις 5:25, το πρώτο δρομολόγιο, μπήκε στις ράγες.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα δρομολογίων του Προαστιακού Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα επανέρχεται στον προγραμματισμό που ίσχυε πριν της διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ολο αυτό το διάστημα, ο κόσμος από τη Λάρισα μεταφέρονταν με λεωφορείο μέχρι τη Ραψάνη και από εκεί συνέχιζαν το ταξίδι τους με το τρένο για τη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, επανέρχεται το δρομολόγιο του λεωφορείου 12571 στο τμήμα Βόλος - Λάρισα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια στα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (Hellenic Train App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

