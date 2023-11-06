Καταγγελία στον ΣΚΑΙ έκανε ένας κάτοικος της περιοχής στα Μελίσσια καθώς έξω από οικία κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ έχει παρατήσει επί μήνες έργο σε πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, πριν από ένα χρόνο περίπου συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έσκαψε σε πεζοδρόμιο έξω από οικία στα Μελίσσια προκειμένου να περαστεί καλωδίωση.

Ωστόσο, τα έργα... σταμάτησαν με αποτέλεσμα στο σημείο να έχουν φυτρώσει δέντρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο υπάρχει κίνδυνος καθώς η κολόνα της ΔΕΗ έχει μείνει ακάλυπτη.

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται στον ίδιο δρόμο σε λίγα μέτρα απόσταση.

Πηγή: skai.gr

