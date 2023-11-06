Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκαν σε τρία άτομα με πυρσό μέσα σε αστικό λεωφορείο

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης για περιστατικό επίθεσης σε βάρος δύο 19χρονων από ομάδα ατόμων, ένεκα προσωπικών διαφορών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης.

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, περιστατικό επίθεσης σε βάρος ατόμων, ένεκα προσωπικών διαφορών.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, παρακώληση συγκοινωνιών από κοινού, διατάραξη της κοινής ειρήνης κατά συναυτουργία, εξύβριση, παράβαση Νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και παράβαση Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αρχές Φεβρουαρίου του 2023, εντός αστικού λεωφορείου και κατά τη διάρκεια αποβίβασης, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι δράστες μαζί με άλλα άτομα, μετά από λεκτική αντιπαράθεση, επιτέθηκαν σε δύο 19χρονους, καθώς και σε 50χρονο (πατέρας παθόντα), ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Επιπλέον, ο πρώτος εκ των νεαρών πέταξε ενεργοποιημένη πυροτεχνική κατασκευή (ναυτικό πυρσό) προς τον έναν 19χρονο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση απείλησαν και τον οδηγό του λεωφορείου.

Από το σημείο της επίθεσης προστρέξαντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης κατάσχεσαν ναυτικό πυρσό και μία ολοπρόσωπη κουκούλα τύπου full face.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχείων και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση”.

