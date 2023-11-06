Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί την 1η Δεκεμβρίου η υπόθεση 47χρονου Ηρακλειώτη, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά επί σχεδόν μία διετία την ανήλικη κόρη της συντρόφου του.

Με βάση μάλιστα τα καταγγελλόμενα, ο πατριός φέρεται να κακοποίησε τελευταία φορά την ανήλικη, λίγο πριν ετοιμαστούν για να μεταβούν στο νοσοκομείο και να παραλάβουν από τη μαιευτική κλινική τη μαμά και το νεογέννητο αδερφάκι της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ανήλικη μαθήτρια, υπό καθεστώς μεγάλης συναισθηματικής και ψυχολογικής πίεσης, προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από μία καθηγήτρια, στην οποία όμως είχε το σθένος να μιλήσει ευθέως. Την προσέγγισε για να της μιλήσει δήθεν για την σεξουαλική κακοποίηση φίλης της. Η εκπαιδευτικός, όπως είχε γίνει γνωστό τότε, υποψιάστηκε ότι κάτι άλλο συνέβαινε στην πραγματικότητα και με τον τρόπο της κατάφερε να «ξεκλειδώσει» το κορίτσι, το οποίο ξέσπασε σε κλάματα. Από την στιγμή εκείνη κινητοποιήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά ένας ολόκληρος μηχανισμός.

Ο 47χρονος αρνείται τα όσα του αποδίδονται, ισχυριζόμενος ότι πολλά απ’ αυτά που υποστηρίζει το κορίτσι είναι ψευδή και δεν έχουν καμία βάση με την αλήθεια.

Οι πράξεις με τις οποίες παραπέμπεται σε δίκη αφορούν στο αδίκημα του βιασμού κατ’ εξακολούθηση καθώς και στο αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου με παθόντα που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη.

Να σημειωθεί ότι ο 47χρονος φέρεται να κακοποιούσε το κορίτσι από το καλοκαίρι του 2020, όταν το παιδί ήταν περίπου 11,5 ετών, έως και τα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2022.

