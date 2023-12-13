Τις αντιφατικές καταθέσεις που έδωσε ο 18χρονος δράστης που έριξε την ναυτική φωτοβολίδα και τραυμάτισε τον αστυνομικό στου Ρέντη την περασμένη Πέμπτη στα επεισόδια έξω από το γήπεδο και ότου 16χρονου αδερφού του, εξετάζουν λεπτομερώς οι Αρχές.



Μία σημαντική αντίφαση στην οποία έχουν υποπέσει τα δύο αδέρφια είναι αν ο 16χρονος βρισκόταν την ώρα των επεισοδίων μέσα ή έξω από το γήπεδο. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων, οι Αρχές έχουν στοιχεία ότι ο 16χρονος βρισκόταν έξω από το γήπεδο μαζί αδερφό του. Αυτό που ερευνούν είναι τι ρόλο είχε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και των επιθέσεων ο 16χρονος.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία προκειμένου να συνθέσουν το παζλ της εγκληματικής οργάνωσης που έδρασε στο γήπεδο. Μέχρι στιγμής, έχουν σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τους καθοδηγητές ακόμα και για τις ομάδες κρούσης. Οι Αρχές αναζητούν στοιχεία και από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και κυρίως από τις απαντήσεις που θα λάβουν από τα εγκληματικά εργαστήρια που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης πρόσωπα που όπως φαίνεται ανακυκλώνονται από μια δεξαμενή χούλιγκαν τα τελευταία 16 χρόνια. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, πρόκειται για συμμορίες συγκοινωνούντα δοχεία που τροφοδοτούν το έγκλημα. Ανάμεσα στη λίστα των 200 και ανθρώπων που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ, οι μισοί είναι σεσημασμένοι για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Επίσης, κάποια άτομα παρέρχονται και από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την ακροδεξιά.

