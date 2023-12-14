Λογαριασμός
Βέροια: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό άνδρα στη περιοχή της Μονής Τιμίου Προδρόμου

Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό άνδρα στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Τιμίου Προδρόμου Βέροιας.

Στην περιοχή επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Π.Υ. Βέροιας, την Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ και τον Εθελοντικό Π.Σ. Μακεδονίδος.

