Πάτρα: Αστυνομικοί έσπασαν τζάμι αυτοκινήτου για να απεγκλωβίσουν βρέφος 20 ημερών

Το αυτοκίνητο κλείδωσε αυτόματα με τον πατέρα του παιδιού να ενημερώνει ο ίδιος την Αστυνομία

Αστυνομία Πάτρα

Μεγάλη κινητοποίηση από Αστυνομία και Πυροσβεστική έλαβε χώρα πριν από λίγο, όταν κλήθηκα να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό βρέφους 20 ημερών, από αυτοκίνητο, στα Ταμπάχανα Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, έσπευσαν άμεσα στο σημείο όπου βρήκαν το παιδί μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι για να το βγάλουν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο κλείδωσε αυτόματα με τον πατέρα του παιδιού να ενημερώνει ο ίδιος την Αστυνομία.

Το βρέφος είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: tempo24

