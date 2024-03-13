POS: Ανοίγει η ειδική πλατφόρμα - Πώς εξασφαλίζεται παράταση

Aνοίγει την Παρασκευή 15 Μαρτίου η ειδική πλατφόρμα για να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές στην οποία οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού με τεχνικό εντός Μαρτίου, θα κληθούν να δηλώσουν πως έχουν κλεισμένο ραντεβού εντός Απριλίου.

Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 19 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές», μέσω του οποίου καλύπτεται μέρος του κόστους αγοράς και διασύνδεσης POS, καθώς και μια σειρά επιπλέον ψηφιακών αναγκών μιας επιχείρησης

Ήδη οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον 4ο κύκλο χρηματοδότησης έχουν ξεπεράσει τις 132.000. Κάθε επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορεί να λάβει επιχορήγηση για πάνω από μία κατηγορίες.

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Κατηγορία 1: Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS.

Προμήθεια νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου EFT/POS. Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης.

Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης & λογισμικών τιμολόγησης. Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. Κατηγορία 5 : Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης.

: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ, εκτός των επιχειρήσεων εστίασης. Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ (ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ ή ΕΑΦΔΣΣ) επιχειρήσεων εστίασης.

Η κατάταξη με βάση τα παραπάνω κριτήρια γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) Είναι δυνατή η ενίσχυση μόνο μίας αίτησης σε κάθε κατηγορία.

(β) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στον τρέχοντα κύκλο, δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (3) και (4) μαζί, (3) και (5) μαζί, (3) και (6) μαζί, (5) και (6) μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι, για να λάβει η επιχείρηση ενίσχυση για ταμειακά συστήματα allin-one, τα οποία συμπεριλαμβάνουν λογισμικό EFT/POS (softPOS) και υπηρεσία παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα πρέπει να υποβληθούν δύο χωριστές αιτήσεις, μία στην κατηγορία 1 και μία στην κατηγορία 3 αντίστοιχα.

Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει ενταχθεί σε προηγούμενους κύκλους χρηματοδότησης (για παράδειγμα στον 3ο κύκλο, στην κατηγορία 4) και δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε νέα κατηγορία (για παράδειγμα στην κατηγορία 3), λόγω των ανωτέρω περιορισμών που ισχύουν στον τρέχοντα κύκλο, πρέπει:

Να υποβάλλουν στο Help Desk του Προγράμματος, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη ή μέσω του gov.gr) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπου θα δηλώνουν ότι επιθυμούν να παραιτηθούν από την κατηγορία Χ (όπου Χ ν' αναφέρεται η κατηγορία που είναι ενταγμένοι) του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές», το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, ειδάλλως δε θα υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα για την εξέταση του αιτήματος και την υποβολή νέας αίτησης από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Προϋπόθεση της παραίτησης είναι:

να μην έχει εξαργυρωθεί η επιταγή ή

εάν έχει εκδοθεί επιταγή, αλλά δεν έχει εξαργυρωθεί, να ακυρωθεί στην πλατφόρμα από τον ίδιο τον δικαιούχο, πριν την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι αν έχετε ήδη εγκριθεί σε κάποια κατηγορία (για παράδειγμα στην κατηγορία 1) σε προηγούμενο κύκλο, δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος παραίτησης για την εν λόγω κατηγορία και η εκ νέου αίτηση στον τρέχοντα κύκλο, καθώς οι επιταγές που εκδίδονται δύναται να χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αγορών σε εγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες για όλους τους κύκλους των Κατηγοριών του Προγράμματος έως την 30η/06/2024, χωρίς διαφοροποιήσεις ανά κύκλο.

