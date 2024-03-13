Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από την Αριδαία με δύο νεαρούς ανθρώπους να σκοτώνονται σε τροχαίο και έναν να τραυματίζεται σοβαρά.

Το θανητοφόρο τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στο 3ο χλμ της επαρχιακής οδού Κωνσταντίας - Εξαπλατάνου, στην περιοχή της Αριδαίας (δήμος Αλμωπίας).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα -υπό άγνωστες συνθήκες- εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει αρχικά σε τσιμεντένια περίφραξη και ακολούθως σε κολώνα φωτισμού, όπου ακινητοποιήθηκε.

Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του 20χρονου οδηγού, του επίσης 20χρονου συνεπιβάτη κι ενός ακόμη επιβάτη 21 ετών. Διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του δεύτερου και τρίτου.

Ο 20χρονος οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Έδεσσας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το ΑΤ Αλμωπίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

