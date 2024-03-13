Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 32χρονος που συνελήφθη για τη νέα ομοφοβική επίθεση στον 21χρονο

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 32χρονος που συνελήφθη χθες για νέα ομοφοβική επίθεση σε βάρος του 21χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Το ένα από τα δύο θύματα της επίσης ομοφοβικής επίθεσης στη πλατεία Αριστοτέλους την Κυριακή, έπεσε ξανά θύμα ανάλογης συμπεριφοράς, προχθές Δευτέρα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 21χρονος μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, περπατούσε το το μεσημέρι της Δευτέρας στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακεδονία Παλλάς.

Ξαφνικά ένας περαστικός εκτόξευσε ομοφοβικά σχόλια προς το μέρος του, αναφερόμενος και στο περιστατικό του Σαββάτου, όταν 150 άτομα κυνήγησαν και χτύπησαν τους δύο νέους ανθρώπους στην πλ. Αριστοτέλους.

Το θύμα στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί και μετέβη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου κατήγγειλε το περιστατικό και τον δράστη για εξύβριση. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σήμερα το απόγευμα και του πέρασαν χειροπέδες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα ρατσιστικής βίας.

