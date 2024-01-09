Στο αστυνομικό τμήμα της Βέροιας κρατείται η 37χρονη μητέρα που φέρεται να σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της.

Σύμφωνα με την ertnews.gr η γυναίκα είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 13.00, το μεσημέρι, σήμερα, στο Μακροχώρι Βέροιας, όταν η γυναίκα φαίνεται να χτύπησε με τα ίδια της τα χέρια το μωρό, μπροστά στα μάτια των δύο άλλων παιδιών της, τα οποία και κάλεσαν σε βοήθεια.

Ο γείτονας από το επάνω διαμέρισμα της οικίας έφτασε στο σπίτι, όπως και η αδερφή και ο πατέρας της 37χρονης, αντικρίζοντας το βρέφος σε πολύ άσχημη κατάσταση και το μετέφεραν στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου και απεβίωσε.

Πηγή: skai.gr

