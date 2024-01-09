Πλαστούς πίνακες μεγάλων ζωγράφων όπως Πικάσο, Πόλοκ και Τσαρούχη εμπορευόταν σπείρα την οποία εξάρθρωσε η αστυνομία ενώ προχώρησε και σε 4 συλλήψεις.

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη κατοχή και διακίνηση πλαστών πινάκων και αρχαίων κινητών μνημείων και εικόνων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και στην Ευρώπη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, πρωινές ώρες χθες, 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τις αρχές Δεκεμβρίου 2023, ενώθηκαν μεταξύ τους και σύστησαν εγκληματική οργάνωση με διαρκείς και δομημένους ρόλους, με σκοπό τη πώληση πλαστών πινάκων διαφόρων τεχνοτροπιών φερόμενων ως φιλοτεχνημένων από διάσημους παγκοσμίως ζωγράφους, καθώς και αρχαίων κινητών μνημείων και εικόνων, σε υποψήφιους αγοραστές στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αλλά και στην Ευρώπη.

Για τον τερματισμό της δράσης τους συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα μέλη της οργάνωσης και διακριβώθηκε το πεδίο δράσης τους.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι, κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης για την αγοροπωλησία 4 πινάκων Picasso και ενός Jackson Pollock έναντι χρηματικού ποσού 4.400.000- ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες των κατηγορουμένων παρουσία δικαστικού λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

4 πλαστοί πινάκες PICASSO και πλαστός πίνακας – «σύνθεση» του ίδιου καλλιτέχνη που εμφανίζει ανθρώπινη μορφή και προσπαθεί να μιμηθεί την τεχνοτροπία του,

πλαστός πίνακας JACKSON POLLOCK και -4- πλαστοί πίνακες- «σύνθεση» του ίδιου καλλιτέχνη διαφορετικών διαστάσεων,

3 πλαστοί πίνακες, με υπογραφές MAGRITTE, HENRI MATISSE και ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ,

πλήθος εκκλησιαστικών εικόνων με διάφορες παραστάσεις και διαφορετικών διαστάσεων,

πλήθος αντικειμένων και έργα τέχνης χαρακτηριζόμενα σημαντικής ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας (αγγεία, πήλινα ειδώλια, μεταλλικά αντικείμενα κ.α.),

118- πίνακες,

-7- φακέλους με έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση,

25- φωτογραφίες που απεικονίζουν έργα τέχνης ή υπογραφές γνωστών καλλιτεχνών επάνω σε έργα τέχνης,

12- πέτρινα εδώλια,

tablet, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητά τηλέφωνα,

2- φορητοί υπολογιστές και το χρηματικό ποσό των -20.900 €.

Οι κατασχεμένοι πίνακες επιδείχθηκαν σε ιστορικό τέχνης της εθνικής Πινακοθήκης, ο οποίος γνωμάτευσε για την πλαστότητα τους ενώ οι κατασχεθείσες αρχαιότητες επιδείχθηκαν σε αρχαιολόγους και βυζαντινολόγους των κατά τόπους ανεύρεσης τους αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι η πλειοψηφία τους εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα τεκμήρια θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ τα λοιπά πειστήρια θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.