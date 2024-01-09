Με φονικό στα Φάρσαλα σχετίζεται ο συλληφθείς για αρπαγή παιδιού στους Σοφάδες

Με τη φονική συμπλοκή στα Φάρσαλα τον περασμένο Απρίλιο του 2023 φέρεται να σχετίζεται ο άνδρας που συνελήφθη χθες Δευτέρα στους Σοφάδες Καρδίτσας για ενδοοικογενειακή βία και αρπαγή παιδιού. Όπως προέκυψε από τις προανακριτικές πράξεις από το Αστυνομικό Τμήμα Σοφάδων, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λάρισας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, το βράδυ της 1ης Απριλίου 2023 έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ ατόμων στα Φάρσαλα, όπου ο θανών είχε επέμβει προκειμένου να τερματίσει το επεισόδιο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας, διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή, ενώ την επόμενη μέρα συνελήφθησαν δύο Έλληνες και οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.