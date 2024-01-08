Τραγική κατάληξη είχε το θρίλερ της εξαφάνισης της 41χρονης εγκύου από την περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Συμφωνα με πληροφοριες ο φίλος ομολόγησε ότι τον βοήθησε τον σύντροφο της 41χρονης να ξεφορτωθεί το πτώμα, ενώ αρνήθηκε ότι σχετίζεται με τον φόνο.

Τόσο ο σύντροφος της 41χρονης όσο και ο φίλος του είναι υπό κράτηση στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Κλιμάκιο της Σήμανσης ελέγχει εξονυχιστικά το αυτοκίνητο του φίλου του με το οποίο εικάζεται ότι μεταφέρθηκε το πτώμα, ενώ Κλιμάκιο του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής μεταβαίνει στη Νέα Τρίγλια, στο σημείο που υποδείχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον φίλο της συντρόφου του, ότι πέταξαν τη σορό.

Υπενθυμίζεται ότι η 41χρονη γυναίκα είχε μια 13χρονη κόρη και βρισκόταν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Πηγή: Thestival.gr

