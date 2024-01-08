Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι έρευνες για την αγνοούμενη έγκυο – Παραβίαση του σπιτιού του καταγγέλλει ο σύντροφός της

Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες -με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα-για την εξαφάνιση της 41 ετών εγκύου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Πρωτοχρονιά. Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι αναζητήσεις, ο σύντροφός της καταγγέλλει ότι παραβιάστηκε το σπίτι του.

Η εξαφάνισή της 41 ετών εγκύου, μητέρας κι ενός 13χρονου παιδιού, δηλώθηκε την Τρίτη (2/1), ενώ δύο 24ωρα αργότερα εκδόθηκε και σχετική αγγελία μέσω της υπηρεσίας Missing Alert.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμαριάς, με την συνδρομή του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, έχουν μπει οι τηλεφωνικές επαφές της αγνοούμενης και τα δύο τελευταία μηνύματα που φαίνεται να είχε στείλει στον σύντροφό της και τη μητέρα της. Από τον πρώτο φέρεται να πήρε το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, πριν εξαφανιστεί.

Ήδη ο σύντροφός της έχει δώσει πολύωρη κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ έρευνα διεξήχθη στο σπίτι όπου διέμενε με την 41χρονη και εξετάζεται το κινητό του τηλέφωνο.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, καταγγέλλει ότι σε χρόνο μεταγενέστερο της επιτόπιας αστυνομικής έρευνας παραβιάστηκε το σπίτι του. Σύμφωνα με την καταγγελία του, όταν το προηγούμενο 24ωρο επέστρεψε στο σπίτι (παρουσία δικηγόρου και δύο αστυνομικών) για να πάρει κάποια πράγματα -που ενδεχομένως να συνδέονται με την έρευνα- διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή, το ίδιο και οι μπαλκονόπορτες, ενώ έλειπαν κάποια αντικείμενα και άλλα είχαν αλλάξει θέση.

