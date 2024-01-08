O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη συναντήθηκαν με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χριστάκη Χατζηχριστοδούλου και Στέλιο Ορφανό και στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα νέα δεδομένα για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα, όπως ενημερώνει με tweet το Υπουργείο Υγείας.

Νωρίτερα, ο υπουργός είχε δεχθεί στο γραφείο του διαδοχικά τον πρόεδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Στη συζήτηση με τον κ. Πατούλη τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους γιατρούς, και τρόπους για την επίλυση τους ενώ με τον κ. Γιαννάκο συζήτησε τα θέματα και τα αιτήματα της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

