Θετικός στον στρεπτόκοκκο ο 4χρονος που πέθανε στο Ιπποκράτειο, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔHΝ

Θετικός στον στρεπτόκοκκο ήταν ο 4χρονος από τη Θάσο που πέθανε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Ειδικότερα, ο κ. Γιαννάκος σε δηλώσεις του στο MEGA είπε ότι του μετέφεραν συνάδελφοί του ότι το παιδί ήταν θετικό στον στρεπτόκοκκο και πρόσθεσε ότι «σε πολλές περιπτώσεις οι παιδίατροι λένε να περιμένουν δύο – τρεις μέρες. Άλλες φορές αυτό είναι επικίνδυνο. Η συμβουλή μας είναι ότι θα πρέπει να επισκέπτονται αμέσως τον γιατρό και να κάνει εκτίμηση ο γιατρός και να μην γίνεται η διάγνωση τηλεφωνικά».

To 4χρονο αγόρι από τη Θάσο άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο της Καβάλας διασωληνωμένο λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού.

Το αγόρι μεταφέρθηκε από τους γονείς του με εμπύρετη λοίμωξη του αναπνευστικού, στο κέντρο υγείας του Πρίνου, στη Θάσο την ημέρα των Θεοφανείων αφού είχε προηγηθεί επίσκεψη στον παιδίατρο της οικογένειας, ενώ στη συνέχεια νοσηλεύτηκε στο κέντρο υγείας και νωρίς το πρωί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας όπου εκεί επιδεινώθηκε η αναπνευστική του λειτουργία και διασωληνώθηκε.



Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Πηγή: skai.gr

