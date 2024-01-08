Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για το 4χρονο αγοράκι από τη Θάσο: Ήταν θετικό σε RSV και στρεπτόκοκκο

Θετικό σε τεστ RSV (Συγκυτιακό ιό) και στρεπτόκοκκο βρέθηκε ο 4χρονος που έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Νοσοκομείο.

Πιο αναλυτικά το δελτίο Τύπου από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης:

«Άρρεν 4,5 ετών, μεταφέρθηκε από τους οικείους του στο κέντρο υγείας Πρίνου κατά τις βραδινές ώρες της 6ης Ιανουαρίου με κλινική εικόνα εμπύρετης βρογχιολίτιδας, όπου και αντιμετωπίστηκε αρχικά. Λόγω επιδείνωσης της κλινικής εικόνας κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΓΝ Καβάλας. Λόγω περαιτέρω επιδείνωσης της γενικής κατάστασης με επιμονή του εμπύρετου, αναπνευστική δυσχέρεια και συνοδό αιμοδυναμική αστάθεια, αποφασίστηκε η διασωλήνωση του ασθενούς και η διακομιδή του για περαιτέρω υποστήριξή του στη ΜΕΘ Παίδων του Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο. Ο ασθενής εισήχθη στις 7 Ιανουαρίου απογευματινές ώρες σε πολύ βαρειά γενική κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και τη μέγιστη αναπνευστική και λοιπή υποστήριξη κατέληξε σήμερα τα ξημερώματα.

Από ειδική μικροβιολογική εξέταση των βρογχικών εκκρίσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, προέκυψε θετικό αποτέλεσμα για RSV(αναπνευστικό συγκυτιακό ιό) καθώς και για πυογόνο στρεπτόκοκκο (streptococcus pyogenes).

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και τη συμπαράστασή μας στο βαρύ πένθος τους.

Εκ της Διοικήσεως του Νοσοκομείου».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.