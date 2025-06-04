Μέλη των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων της Daltons, της Baygalar και της Budaklar είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο τις ελληνικές Αρχές, όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στο Skai.gr. Πρόκειται για μέλη των 3 από τις 10 τουρκικές εγκληματικές ομάδες που εντοπίζονται "ίχνη" τους στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα του ελληνικού FBI που αφορά τη «χαρτογράφηση» του Τούρκων μαφιόζων σε όλη την Ελλάδα. Στην Τουρκία υπάρχουν περίπου 30 εγκληματικές οργανώσεις, υπογραμμίζουν αρμόδια στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα του ελληνικού FBI ξεκίνησε το 2024 σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. «Τώρα ξέρουμε ποιοι είναι», αναφέρουν χαρακτηριστικά και υπογραμμίζουν πως η τουρκική μαφία βρίσκεται στην καθημερινή ατζέντα τους, ενώ έχει δημιουργηθεί και σχετική ομάδα που ασχολείται με τα «ίχνη» της λόγω των περιστατικών με τους πυροβολισμούς που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας όπως στη Γλυφάδα, τη Λούτσα και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη σε βάρος στελεχών της ΕΥΠ.

Στελέχη του ελληνικού FBI αναφέρουν πως οι εγκληματικές ομάδες της Τουρκίας μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους και σε άλλα μέρη, ωστόσο μέλη αυτών έρχονται στην Ελλάδα κυρίως για να κρυφτούν λόγω των διαφορών που έχουν μεταξύ τους ή «χρησιμοποιούν» τη χώρα μας σαν «γέφυρα» ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρώπη λόγω της εγγύτητας των δύο χωρών. Σημειώνουν πως δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δραστηριότητα στην Ελλάδα χωρίς ωστόσο να αποκλείουν τη διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών. Μέχρι στιγμής φέρεται πως περίπου 500 Τούρκοι μαφιόζοι βρίσκονται στη χώρα μας ενώ υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τις τουρκικές Αρχές για το θέμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ έχουν καταλήξει πως οι Τούρκοι κακοποιοί προτιμούν να διαμένουν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας, στα νότια προάστια καθώς και βορειοανατολικά, ενώ έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές όπως η Ομόνοια όπου είχαν βρεθεί τα 49 όπλα. Μάλιστα, τα διαμερίσματα αυτά τα αλλάζουν μετά από 3 - 4 ημέρες, το πολύ 7, για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι περισσότεροι από αυτούς δηλώνουν αντιφρονούντες και αιτούνται άσυλο.

Πολύ επικίνδυνοι οι Τούρκοι μαφιόζοι, δηλώνει ο Χρυσοχοΐδης

«Υποχρέωση δική μας, εννοώ της Αστυνομίας, είναι να συλλάβει, να εξαρθρώσει και να εξοντώσει όλες αυτές τις οργανώσεις και όλους αυτούς τους Τούρκους, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα αξιοποιώντας το πολιτικό άσυλο, το αίτημα του ασύλου, την ανθρωπιστική προστασία που τους παρέχεται κάποια χρόνια τώρα τελευταία και αντί γι' αυτό αυτοί προβαίνουν σε εγκληματικές δραστηριότητες.» δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΙ τη Δευτέρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Eίναι ταυτοποιημένοι όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με εγκληματικές πράξεις. Οι περισσότεροι έχουν συλληφθεί. Γίνεται μια προσπάθεια και με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ώστε να αφαιρεθούν όλες οι εγγυήσεις που έχει δώσει το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικαίου ασύλου, ούτως ώστε να αρθεί αυτή η προστασία».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε πως «γίνονται συνεχώς επιχειρήσεις σε όλα τα σημεία της χώρας έτσι ώστε να φύγουν από εδώ, ή θα συλληφθούν ή θα φύγουν. Η Ελλάδα δεν είναι τόπος για να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές. Δεν είναι τόσοι πολλοί, αλλά προφανώς είναι πολύ επικίνδυνοι», σημειώνοντας πως εκμεταλλεύτηκαν το καθεστώς του ασύλου.

«Αυτήν τη στιγμή υπάρχει άμεση και ευθεία συνεργασία με τις τουρκικές Αρχές, προκειμένου να ταυτοποιούνται αμέσως, αν προκύπτει περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα καταγράφονται μέσα από αυτήν τη συνεργασία όλοι τους. Είναι επικίνδυνοι, ανταλλάσσουν πυροβολισμούς μέσα στον κόσμο και δεν έχουμε κανέναν λόγο, κανένα χρέος και κανένα καθήκον να προστατεύουμε ανθρωπιστικά και πολιτικά, δίνοντας άσυλο σε δολοφόνους, εγκληματίες, ναρκέμπορους ή οτιδήποτε άλλοι είναι αυτοί», υπογράμμισε ο ίδιος.

Συνελήφθησαν στη Βουλγαρία οι 2 Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στους άνδρες της ΕΥΠ

Σημειώνεται πως οι 2 Τούρκοι που καταζητούνταν για τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν στην περιοχή Σβίλενγκραντ τα ξημερώματα, κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας, με σχετικό αίτημα των δικαστικών αρχών της Ελλάδας προς τις αντίστοιχες της Βουλγαρίας.

Εις βάρος των δύο συγκεκριμένων προσώπων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία, ενώ εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Είχε προηγηθεί, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, η σύλληψη του 49χρονου συμπατριώτη τους, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε εναντίον των στελεχών της ΕΥΠ. Ο ίδιος είχε εντοπιστεί σε παράπηγμα στο χωριό Κάτω Βυρσίνη, στην ορεινή Ροδόπη.

Σύμφωνα με τη δίωξη που τού ασκήθηκε, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να απολογηθεί, την Τετάρτη, ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.

Οι δύο Τούρκοι συλληφθέντες φέρεται να βρέθηκαν σε σύγκρουση με τον 49χρονο επίσης τουρκικής καταγωγής που είχε συλληφθεί στη Βυρσίνη της Κομοτηνής καθώς του είχαν πει να μην πυροβολήσει γιατί φοβόντουσαν ότι θα τους κυνηγήσουν οι ελληνικές Αρχές. Εκείνος όμως το έκανε και στη συνέχεια φαίνεται πως κινήθηκαν σε διαφορετικούς δρόμους. Οι δύο κατάφεραν να περάσουν στη Βουλγαρία εγκαταλείποντας τον άλλον πίσω που έμεινε σε παράπηγμα στη Βυρσίνη Κομοτηνής και τελικά συνελήφθη.

