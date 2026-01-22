Renault Group: Τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, με αιχμή τις διεθνείς πωλήσεις και τον εξηλεκτρισμό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI

Για το Renault Group το 2025 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής του, χάρη στη θετική πορεία των διεθνών αγορών και την ισχυρή του παρουσία στον τομέα του εξηλεκτρισμού.

Το 2025, το Group πούλησε 2.336.807 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση +3,2%, σε μια αγορά που κινήθηκε στο +1,6%. Και οι τρεις μάρκες του Group κατέγραψαν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την αγορά:

• Renault: 1.628.030 οχήματα (+3,2% σε σχέση με το 2024)

• Dacia: 697.408 οχήματα (+3,1% σε σχέση με το 2024)

• Alpine: για πρώτη φορά ξεπέρασε τις 10.000 ταξινομήσεις (10.970 οχήματα), υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις της (+139,2%)

Στην Ευρώπη, με 1.607.848 οχήματα, τo Renault Group εξασφάλισε μια θέση στο podium των κατασκευαστών, χάρη στην εξαιρετική επίδοση στα επιβατικά οχήματα, και ειδικότερα αυτά της στην κατηγορίας C.

• Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων (PC) αυξήθηκαν κατά +5,9%, υπερδιπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς (+2,3%), καθιστώντας το Renault Group τον Νο1 αυτοκινητιστικό όμιλο στη Γαλλία.

• Οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) παρουσίασαν σταδιακή ανάκαμψη το 2025, με το δεύτερο εξάμηνο να βελτιώνεται σημαντικά (H2: -10,6% έναντι H1: -29,6%).

Σε διεθνές επίπεδο, η Renault κατέγραψε αύξηση πωλήσεων +11,7%, με σημαντική άνοδο στις βασικές αγορές της:

• Λατινική Αμερική: +11,3%

• Νότια Κορέα: +55,9%

• Μαρόκο: +44,8%

To Renault Group ενίσχυσε περαιτέρω την εξηλεκτρισμένη του γκάμα στην Ευρώπη, καθώς το 2025 πουλήθηκαν:

• Περίπου 400.000 υβριδικά οχήματα (+35,1%).

• Περίπου 194.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (+76,7%).

Η Renault ηγείται της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, επιτυγχάνοντας μερίδιο EV 20,2%, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στα υβριδικά (+17,0%).

Η Dacia κατέγραψε πάνω από 113.000 πωλήσεις υβριδικών οχημάτων, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση +121,7% σε σχέση με το 2024.

Renault – Τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης

Η Renault κατέγραψε ισχυρή εμπορική επίδοση το 2025, με 1.628.030 πωλήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας, μια αύξηση +3,2%, κυρίως χάρη στην άνοδο +10,0% των πωλήσεων επιβατικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευρώπη: 2η θέση στις συνολικές πωλήσεις

Στην Ευρώπη, η Renault κατέλαβε τη 2η θέση στην αγορά επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (PC + LCV), χάρη στην αύξηση +7,4% στις πωλήσεις επιβατικών οχημάτων. Η επίδοση αυτή οφείλεται στη διπλή στρατηγική εξηλεκτρισμού της μάρκας.

Αφενός, οι πωλήσεις full hybrid αυξήθηκαν κατά +17,0%, φτάνοντας περίπου τις 287.000 μονάδες και αντιπροσωπεύοντας το 38,4% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της Renault — ποσοστό 25,6 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της αγοράς. Η Renault αναδείχθηκε δεύτερη μάρκα στην ευρωπαϊκή αγορά υβριδικών οχημάτων, με το Renault Symbioz να αποτελεί το best-seller υβριδικό μοντέλο της γκάμας.

Αφετέρου, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σημείωσαν εκρηκτική άνοδο +72,2%, με 151.939 πωλήσεις. Χάρη στο Renault 5 E-Tech electric, το δεύτερο πιο δημοφιλές EV στην αγορά λιανικής επιβατικών οχημάτων στην Ευρώπη, τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον το 20,2% των πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της μάρκας.

Στρατηγική με έμφαση στην αξία

Η Renault συνέχισε να εφαρμόζει μια πειθαρχημένη, προσανατολισμένη στην αξία εμπορική στρατηγική, ενισχύοντας τα μερίδιά της σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές λιανικής. Οι υπολειμματικές αξίες παρέμειναν συνολικά σταθερές το 2025 και συνεχίζουν να βρίσκονται σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς (+5 μονάδες). Από το 2021, έχουν ενισχυθεί κατά +7 μονάδες.

Προοπτικές για το 2026

Το 2026, η Renault συνεχίζει να χτίζει πάνω στις ισχυρές βάσεις της:

• Στην Ευρώπη, η είσοδος του νέου Renault 4 E-Tech σε νέες αγορές και το εμπορικό λανσάρισμα του νέου Twingo E-Tech θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιθετική στρατηγική εξηλεκτρισμού, ενώ το νέο Clio συνεχίζει το δυναμικό του λανσάρισμα.

• Εκτός Ευρώπης, το International Game Plan συνεχίζεται δυναμικά, με το Boreal να επεκτείνεται σε νέες αγορές, το Filante να λανσάρεται στη Νότια Κορέα, στις χώρες του Κόλπου και την Κολομβία, το Renault Duster να εισέρχεται στην Ινδία, καθώς και τρία ακόμη νέα μοντέλα έως το 2027.

• Η επιτάχυνση των πωλήσεων LCV θα υποστηριχθεί από την περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας Renault Master.

Dacia – 2η ισχυρότερη μάρκα στην Ευρώπη στις λιανικές πωλήσεις

Η Dacia κατέγραψε το 2025 697.408 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση +3,1% σε σύγκριση με το 2024, ενώ ταυτόχρονα ξεπέρασε το ορόσημο των 10 εκατομμυρίων οχημάτων, που έχουν πωληθεί παγκοσμίως από το 2004.

Ευρώπη: Ισχυρή θέση στη λιανική

Στην Ευρώπη, η Dacia ταξινόμησε 601.765 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά +2,9%. Με ξεκάθαρη στρατηγική εστίαση στο κανάλι της λιανικής, η μάρκα κατέκτησε μερίδιο αγοράς 7,9% στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων, ανεβαίνοντας στη 2η θέση της σχετικής κατάταξης.

Η δύναμη των πέντε βασικών μοντέλων Dacia

Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στη δυναμική των πέντε βασικών μοντέλων της μάρκας:

• Το Dacia Sandero, είναι το No1 σε πωλήσεις επιβατικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια.

• Το Dacia Bigster, λανσαρισμένο το Β’ τρίμηνο του 2025, αναδείχθηκε το best-selling C-SUV στη λιανική αγορά στην Ευρώπη, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

• Το Dacia Spring, για πρώτη φορά κατέκτησε τη θέση του πρώτου σε πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου κατηγορίας A, σε όλα τα κανάλια πώλησης.

Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού

Το 2025, η Dacia συνέχισε δυναμικά τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της. Χάρη στα Duster και Bigster, οι πωλήσεις υβριδικών μοντέλων υπερδιπλασιάστηκαν (+121,7%), αντιπροσωπεύοντας πλέον το 19,2% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων της μάρκας (+10,3 μονάδες).

Σήμερα, ένα στα τέσσερα οχήματα Dacia που πωλείται είναι εξηλεκτρισμένο, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με το 2024.



Προοπτικές για το 2026

Το 2026, η Dacia συνεχίζει την εξηλεκτρισμένη στρατηγική της:

• Εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη γκάμα της με την παρουσίαση ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, κατηγορίας A.

• Λανσάροντας ένα νέο μοντέλο κατηγορίας C, με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικές εκδόσεις, ενισχύοντας τη θέση της σε στρατηγικές κατηγορίες της αγοράς.

