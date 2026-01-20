Λογαριασμός
ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι το χαρτζιλίκι από γονείς σε τέκνα μέσω IRIS για κάλυψη εξόδων διαβίωσης δεν θεωρείται δωρεά και δεν δηλώνεται στο myPROPERTY

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων από γονείς προς τα τέκνα τους μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, παρέχει η ΑΑΔΕ, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.

Όπως επισημαίνεται, τα χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από γονείς σε παιδιά για την κάλυψη μικροεξόδων («χαρτζιλίκι») ή γενικότερα για δαπάνες διαβίωσης, δεν θεωρούνται δωρεά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.

Η διευκρίνιση αφορά ιδίως περιπτώσεις όπου το τέκνο είναι προστατευόμενο μέλος, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης δωρεάς για τέτοιου είδους μεταφορές χρημάτων.

