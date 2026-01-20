ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταφορά χρημάτων από γονείς προς τα τέκνα τους μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, παρέχει η ΑΑΔΕ, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα.
Όπως επισημαίνεται, τα χρηματικά ποσά που αποστέλλονται από γονείς σε παιδιά για την κάλυψη μικροεξόδων («χαρτζιλίκι») ή γενικότερα για δαπάνες διαβίωσης, δεν θεωρούνται δωρεά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.
Η διευκρίνιση αφορά ιδίως περιπτώσεις όπου το τέκνο είναι προστατευόμενο μέλος, δηλαδή ανήλικο ή φοιτητής έως 25 ετών. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης δωρεάς για τέτοιου είδους μεταφορές χρημάτων.
