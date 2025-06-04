Στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται ο 34χρονος που κατηγορείται ότι κλώτσησε και πάτησε με το αυτοκίνητό του ένα γατάκι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει τη ζωή του.

Η αποτρόπαια πράξη του καταγράφηκε από περίοικο και το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης αστυνομικής έρευνας που διεξήγαγε το Α.Τ. Καλαμαριάς ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη και συνελήφθη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν ναρκωτική ουσία (μικτού βάρους 76,33 γραμμαρίων), μία ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικών, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ και μία πλαστικοποιημένη κάρτα για τον επιμερισμό των ναρκωτικών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του αφορά τόσο την πράξη που συνδέεται με τη θανάτωση ζώου συντροφιάς, για την οποία θα του επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, όσο και την παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

