Συνελήφθησαν στη Βουλγαρία οι 2 Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στους άνδρες της ΕΥΠ που καταζητούνταν για τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν στην περιοχή Σβίλενγκραντ στις 3 τα ξημερώματα, κοντά στα σύνορα της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής τους στη χώρα μας, με σχετικό αίτημα των δικαστικών αρχών της Ελλάδας προς τις αντίστοιχες της Βουλγαρίας.

Εις βάρος των δύο συγκεκριμένων προσώπων είχε ασκηθεί ποινική δίωξη από την εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία, ενώ εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης.

Είχε προηγηθεί, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, η σύλληψη του 49χρονου συμπατριώτη τους, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε εναντίον των στελεχών της ΕΥΠ. Ο ίδιος είχε εντοπιστεί σε παράπηγμα στο χωριό Κάτω Βυρσίνη, στην ορεινή Ροδόπη.

Σύμφωνα με τη δίωξη που τού ασκήθηκε, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συναυτουργία, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναμένεται να απολογηθεί, αύριο, ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που χειρίζεται τη δικογραφία.

Ο 49χρονος φέρεται να αναζητούσε τρόπους να περάσει, μέσα από δύσβατα μονοπάτια, προς τη Βουλγαρία, κάτι που φαίνεται να κατάφεραν οι δύο συμπατριώτες του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι δύο Τούρκοι συλληφθέντες φέρεται να βρέθηκαν σε σύγκρουση με τον 49χρονο επίσης τουρκικής καταγωγής που είχε συλληφθεί στη Βυρσίνη της Κομοτηνής καθώς του είχαν πει να μην πυροβολήσει γιατί φοβό9ντουσαν ότι θα τους κυνηγήσουν οι ελληνικές Αρχές. Εκείνος όμως το έκανε και στη συνέχεια φαίνεται πως κινήθηκαν σε διαφορετικούς δρόμους. Οι δύο κατάφεραν να περάσουν στη Βουλγαρία εγκαταλείποντας τον άλλον πίσω που έμεινε σε παράπηγμα στη Βυρσίνη Κομοτηνής και τελικά συνελήφθη.

Σημειώνεται πως οι ελληνικές Αρχές έστειλαν χθες, Δευτέρα, στη Βουλγαρία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία των δύο Τούρκων που καταζητούνταν για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 49χρονος - ο οποίος ήταν ο οδηγός του τζιπ στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της συμμορίας των Daltons και αυτός που πυροβόλησε κατά του κλιμακίου της ΕΥΠ-, οι δύο συνεργοί του φερόταν να έχουν διαφύγει προς τη Βουλγαρία.

Σημειώνεται πως οι ελληνικές αρχές έχουν με τη Βουλγαρία πάρα πολύ καλή συνεργασία η οποία έχει χτιστεί μεθοδικά εδώ και αρκετά χρόνια και οι Έλληνες αστυνομικοί πίστευαν πως θα υπάρξει αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο 49χρονος κατέθεσε επίσης πως μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ένα άτομο τους μετέφερε, το οποίο ωστόσο δεν αποκαλύπτει, προκαλώντας ερωτήματα για την ταυτότητά του. Το πρόσωπο αυτό αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.