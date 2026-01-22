Λογαριασμός
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μετά την θεομηνία - Φωτογραφίες

Σοβαρά προβλήματα, πλημμύρες και κατολισθήσειςπροέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα - Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει για 3 μήνες 

 Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ) που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου και θα ισχύσει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, δηλαδή έως και 21 Απριλίου 2026.

